Małgorzata Gorol gwiazdą filmu "Śubuk"

"Śubuk" to najnowsze dzieło producentów "Carte Blanche", "Ostatniej Rodziny" i nominowanego do Oscara hitu "Boże Ciało", który w kinach zobaczyło łącznie prawie 1,6 miliona widzów.

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia młodej matki autystycznego chłopca, której wieloletni upór i walka z biurokracją oraz ludzką bezdusznością doprowadziły do istotnych zmian w polskim systemie edukacji. "Śubuk" to trafiająca prosto w serce, wypełniona emocjami, optymizmem i czułym humorem opowieść o kobiecej sile, radości życia, odmiennym postrzeganiu świata i ukrytym potencjale, który drzemie w każdym z nas.



W roli głównej, po raz pierwszy w swojej karierze, występuje aktorskie odkrycie ostatnich lat, Małgorzata Gorol, znana m.in. z filmów "Twarz" Małgorzaty Szumowskiej i "Magnezja" Maćka Bochniaka. Wspierają ją - nagradzany na całym świecie za rolę w filmie "Ostatnia Rodzina" - Andrzej Seweryn, kilkukrotna laureatka Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł - Aleksandra Konieczna ("Ostatnia Rodzina", "Boże Ciało"), odkrycie głośnego serialu HBO, "Ślepnąc od świateł" - Marta Malikowska, gwiazda serialu "Chyłka" - Filip Pławiak oraz po raz pierwszy na ekranie - Wojtek Krupiński i Wojciech Dolatowski.



Reżyserem "Śubuka" jest Jacek Lusiński, twórca poruszającego obrazu "Carte Blanche". Wspólnie z Szymonem Augustyniakiem jest on również autorem scenariusza, który wygrał prestiżowy konkurs Script Pro w 2019 roku.

Akcja filmu rozgrywa się w 1989 roku. Młoda dziewczyna, Maryśka zachodzi w ciążę ze starszym od niej milicjantem Darkiem. Mężczyzna nie chce dziecka i zmusza kobietę do aborcji. Mimo kiepskiej sytuacji materialnej i ambitnych planów życiowych Maryśka decyduje się urodzić, a Darek usuwa się z jej życia. Wkrótce potem na świat przychodzi jej syn, w którego wychowaniu wspiera ją starsza siostra, Marta. Bardzo szybko okazuje się, że chłopiec mocno różni się od rówieśników: jest dziwnie wycofany, zamknięty w sobie, a jedyne wypowiadane przez niego słowo to "śubuk".



Mijają kolejne lata, syn Maryśki zostaje wyrzucony z przedszkola, a po jakimś czasie pojawia się diagnoza lekarzy: chłopiec ma autyzm. Maryśka początkowo nie wie, jak odnaleźć się w tej sytuacji, a w Polsce lat 90. nikt nie rozumie tego zaburzenia. Kobieta ma przeciwko sobie również zawziętego sąsiada Feliksa, który - słysząc krzyki dziecka w mieszkaniu - donosi na policję, że ta znęca się nad synem. Maryśka jednak nie poddaje się i postanawia dowiedzieć się jak najwięcej o autyzmie oraz zrobić wszystko, aby jej syn mógł podjąć normalną edukację. Wie bowiem, że chłopiec jest ponadprzeciętnie inteligentny, ale wymaga więcej uwagi i cierpliwości od otoczenia. Rzucając wyzwanie służbie zdrowia i polskiemu systemowi oświaty, Maryśka odnajduje inne matki w podobnej sytuacji, ignorowane przez system. Od tej pory kobieta nie cofnie się przed niczym, aby osiągnąć swój cel oraz zapewnić swojemu synowi społeczną akceptację i zrozumienie.

"To bez wątpienia najważniejsze i najpotężniejsze zadanie, jakie postawiono mi do tej pory w kinie. Swoją postać poprowadziłam przez 20 lat. Miałam dostęp do wielu momentów w życiu Marysi. I mam wrażenie, że pierwszy raz zagrałam kobietę. Musiałam się trochę zestarzeć. Maria jest reprezentantką walczących o swoje dzieci kobiet- matek, które jak dzikie zwierzęta muszą przetrwać w dżungli. Instynktownie. Z nadludzką siłą. Zobacz ten film. Urośnie Ci serce" - mówi Małgorzata Gorol, odtwórczyni roli Marysi.

"'Śubuk' to historia zainspirowana losami różnych kobiet. Powstała w wyniku długiej dokumentacji i rozmów z wieloma matkami samotnie wychowującymi dzieci z zaburzeniami (...) Z racji tego, że jestem pomysłodawcą i, wraz z Szymonem Augustyniakiem, scenarzystą "Śubuka", aktorzy, których obsadziłem musieli odpowiadać mojej wizji postaci. Tak też się stało. Główna rola oczywiście była kluczowa i gdy zdecydowałem się powierzyć ją Małgosi Gorol, sam byłem ciekaw na ile mój wybór się sprawdzi. Po pierwszej transzy zdjęć nie miałem wątpliwości i napisałem do Małgosi sms: 'jestem szczęśliwy, że Cię wybrałem do tej roli'. Gosia to cudny człowiek i hipnotyzująca aktorka. (...) W swojej twórczości staram się opowiadać o tych fragmentach świata, które mnie jakoś obchodzą i poruszają. Przyglądać się ludziom, wtedy, gdy muszą zmagać się z wcale niekoniecznie optymistyczną rzeczywistością. Wtedy można w nich znaleźć siłę, słabości, sens, ale i poczucie humoru oraz nadzieję. To wszystko będzie w 'Śubuku'" - tłumaczy reżyser Jacek Lusiński.

Premiera filmu "Śubuk" została zaplanowana w 2022 roku.