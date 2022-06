"Nie czuję się gwiazdą i nie posiadam gwiazdorskich kaprysów. Póki co, nie straciłam jeszcze kontaktu z rzeczywistością. Jestem zwyczajną osobą" - powiedziała kilka lat temu w rozmowie z AKPĄ Małgorzata Bela - znana polska modelka i aktorka.



Małgorzata Bela: Początki

Małgorzata Bela urodziła się 6 czerwca 1977 roku w Krakowie. Karierę modelki zaczęła w 1997 roku w warszawskiej agencji Model Plus. Wysoką, zielonooką szatynkę świat mody przyjął z otwartymi ramionami. Już rok później w Paryżu debiutowała na wybiegu u Commes des Garcons, Givenchy i Balenciagi.

Występowała także w licznych kampaniach reklamowych luksusowych marek modowych takich jak Chanel, Chloe, Donna Karan, Giorgio Armani czy Valentino. Mimo że to spełnienie marzeń wielu dziewczyn w tym wieku, Małgorzata Bela nie była przekonana do pracy w modelingu.

"Chodziłam po najlepszych wybiegach, robiłam okładki, ale czułam się nie na miejscu. Może to śmiesznie brzmi, ale wydawało mi się, że jestem za mądra na to, żeby zarabiać na życie samą tylko urodą" - wyznała w jednym z wywiadów.

Zdjęcie Małgorzata Bela na 29. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych - Gdynia 2004 / Łukasz Głowala / Agencja FORUM

Małgorzata Bela: Nie tylko modelka

W przeciwieństwie do innych modelek Małgorzata Bela nie zaniedbała edukacji. Ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2003 roku została przyjęta do Actors Studio w Nowym Jorku.

Jej filmowym debiutem było "Ono" Małgorzaty Szumowskiej (2004). Obraz opowiada o młodej kobiecie i jej niechcianej ciąży. Dziewczyna zmienia swój stosunek do dziecka, kiedy dowiaduje się, że dwumiesięczny płód ma zdolność słyszenia. Zaczyna go - za pomocą dźwięków i słów - przygotowywać do przyjścia na świat.

Film miał premierę w tym samym roku, w którym urodził się syn Małgorzaty Beli i reżysera Artura Urbańskiego.

Zdjęcie Małgorzata Bela na premierze filmu "Karol. Człowiek, który został papieżem" w Krakowie (16 czerwca 2005) / Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Reporter / East News

W kolejnych latach mogliśmy podziwiać modelkę w kolejnych wcieleniach aktorskich w filmach takich jak: "Karol. Człowiek, który został papieżem" (2005), "Karol. Papież, który pozostał człowiekiem" (2006), "Wszyscy jesteśmy Chrystusami" (2006) i "Janosik. Prawdziwa historia" (2009).

W filmach o papieżu Polaku Bela zagrała rolę Hani Tuszyńskiej (później Kowalskiej) - przyjaciółki ze studenckich lat Karola Wojtyły.

Kino i seriale

W 2011 roku Małgorzata Bela zagrała jedną z ról w głośnym serialu HBO "Bez tajemnic" w reżyserii Jacka Borcucha i Anny Kazejak. Wcielała się tam w Weronikę - kobietę, która nie potrafi zbudować związku i zakochuje się we własnym terapeucie (w tej roli Jerzy Jerzy Radziwiłowicz ).

Zdjęcie Małgorzata Bela i Jerzy Radziwiłowicz na planie serialu HBO "Bez tajemnic" / Robert Pałka / Agencja FORUM

W 2018 roku Małgorzata Bela wystąpiła w filmie "Suspiria" w reżyserii Luki Guadagnino ( "Tamte dni, tamte noce" ). Obraz, będący remakiem kultowego horroru Daria Argento z 1977 roku (w Polsce wyświetlanym jako "Odgłosy"), walczył w Wenecji o Złotego Lwa.

Polska aktorka spotkała się na planie z takimi gwiazdami, jak Tilda Swinton , Dakota Johnson i Chloe Grace Moretz .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Suspiria" [trailer] materiały dystrybutora

Bela i Netflix: "Erotica 2022" i "Krakowskie potwory"

Następnie Małgorzata Bela nawiązała współpracę z Netfliksiem. Aktorka zagrała w jednej z pięciu części głośnego projektu "Erotica 2022" .

Filmową antologię zrealizowało pięć polskich reżyserek - Olga Chajdas ("1983", "Nina"), Anna Jadowska ("Dzikie róże"), Katarzyna Adamik ("1983", "Pokot"), Jagoda Szelc ("Wieża. Jasny dzień") oraz Anna Kazejak ("Obietnica"). Przeniosły one na ekran historie napisane przez pięć uznanych polskich pisarek (odpowiednio): Gaję Grzegorzewską, Grażynę Plebanek, Joannę Bator, Ilonę Witkowską oraz laureatkę Nagrody Nobla, Olgę Tokarczuk.



Bela zagrała w zamykającej antologię "Nocnej zmianie" Olgi Chajdas według scenariusza Gai Grzegorzewskiej. To kino spod znaku krwawej zemsty. Autorki zrobiły feministyczną wariację na temat "Taksówkarza". Bela zagrała kobietę, która kieruje luksusową limuzyną, a po zmroku rozprawia się ze zdemoralizowanymi facetami.

Zdjęcie Kadr z filmu "Erotica 2022". Małgorzata Bela w noweli Olgi Chajdas "Nocna zmiana" / Netflix / materiały prasowe

"Musiałam się nauczyć strzelać i jeździć bardzo długą limuzyną. Bałam się ją prowadzić, ale w końcu się nauczyłam. Wychodziłam na zdjęcia o godzinie 15:00, wracałam o 5:00 rano. Mój mąż [Paweł Pawlikowski - red.] wtedy wstawał i mieliśmy okazję porozmawiać o tym, jak dobrze człowiekowi robi wywalenie z siebie złości, bo na planie miałam wiele okazji, żeby pomachać kijem bejsbolowym" - wyznała Małgorzata Bela w rozmowie z magazynem "Vogue".



Wideo Erotica 2022 | Pięć historii. Pięć reżyserek. | Oficjalny zwiastun | Netflix

W 2022 roku aktorka zagrała w serialu "Krakowskie potwory" , który zrealizowały Kasia Adamik i Olga Chajdas. To pierwszy serial polskiego Netflixa, który powstał w konwencji supernatural. Akcja ośmioodcinkowej produkcji rozgrywa się w całości w Krakowie.



"Krakowskie potwory" to historia oparta na mitologii słowiańskiej i legendach dawnego Krakowa. Główną rolę odgrywają tu demony panoszące się po współczesnym Krakowie i walcząca z nimi tajemnicza grupa młodych ludzi.

Ciekawą postacią w serialu jest Aitwar, świecąca niema postać, grana właśnie przez Małgorzatę Belę. "Nadawała się perfekcyjnie do roli Aitwar" - powiedziały reżyserki w wywiadzie dla "Newsweeka".

Zdjęcie Małgorzata Bela w serialu "Krakowskie potwory" / Robert Pałka / Netflix / materiały prasowe

Małgorzata Bela: Życie prywatne

Pierwszym mężem Małgorzaty Beli był reżyser Artur Urbański ("Bellissima", "Ojciec" , "Na dobre i na złe"). Para była małżeństwem od 2004 do 2013 roku. Mają syna Józefa (ur. 2004).

We wrześniu 2013 aktorka wyszła za mąż za francuskiego biznesmena i dziennikarza, Jean-Yves Le Fur, z którym rozstała się w 2014 roku.

Potem Bela związała się z reżyserem filmowym Pawłem Pawlikowskim , autorem nagrodzonej Oscarem "Idy" i nominowanej do Oscara "Zimnej wojny" . Para wzięła ślub w listopadzie 2017 roku. Artyści pojawiają się razem na ściankach przy okazjach różnych premier czy festiwali, ale o ich życiu prywatnym niewiele wiadomo.



"Najbardziej lubię być fajną mamą. To taka rola numer jeden. Ale oczywiście lubię to, co robię, i staram się to robić jak najlepiej. Przed kamerą, przed obiektywem aparatu fotograficznego, wszędzie" - powiedziała aktorka w rozmowie z "Tele Tygodniem".

Zdjęcie Małgorzata Bela i Paweł Pawlikowski / AKPA

Zdjęcie Małgorzata Bela / Marc Piasecki / Getty Images