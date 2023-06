W przeciwieństwie do innych krytyków "Małej syrenki" , Marcus Ryder chwali studio Disneya za to, że do roli Ariel zatrudniło czarnoskórą Halle Bailey. Uważa jednak, że mogli on pójść krok dalej i zrobić więcej dla "zamanifestowania rasowej harmonii". Po obejrzeniu filmu ze swoim 6-letnim synem, Ryder napisał na swoim blogu tekst, w którym twierdzi, że produkcja Disneya jest straconą okazją do łagodnej edukacji dzieci. Jego zdaniem nie może być tak, że film, którego akcja rozgrywa się najprawdopodobniej w XVIII wieku na Karaibach, zupełnie pomija proceder niewolnictwa, jaki wtedy się tam odbywał.

"Mała syrenka" krytykowana za pominięcie niewolnictwa

"Nie wyświadczamy naszym dzieciom przysługi, gdy udajemy, że niewolnictwo nigdy nie istniało. Umiejscowienie tej fantastycznej historii w takim czasie i miejscu przypomina historię miłosną Żydówki i goja rozgrywającą się w 1940 roku w Niemczech i całkowicie ignorującą Holokaust" - napisał Ryder w tekście "Mała syrenka Disneya, niewolnictwo na Karaibach i mówienie prawdy dzieciom".