"Mała syrenka": Czarnoskóra Arielka w nowym zwiastunie filmu

Wybór tej aktorki wzbudził wiele kontrowersji za sprawą koloru jej skóry.

Widzowie spodziewali się, że klasyczną postać z animacji studia Disneya zagra biała aktorka, więc dla wielu szokiem było to, że casting wygrała Afroamerykanka. Takiej decyzji bronili nie tylko przedstawiciele wytwórni, ale też Jodi Benson, czyli aktorka, która użyczała głosu Arielce w animacji z 1989 roku.

Rob Marshall: Halle Bailey to najlepsza aktorka do roli Ariel

W jednym z ostatnich wywiadów do wspomnianej kwestii odniósł się reżyser filmu. Rob Marshall stwierdził, że podczas castingu szukał po prostu najlepszej aktorki do roli Arielki, nie zwracając uwagi na kolor jej skóry.



"Szukaliśmy po prostu najlepszej aktorki do tej roli. Kropka. Przesłuchaliśmy wszystkie kandydatki, o każdym kolorze skóry. Naszym celem było odnalezienie kogoś, kto byłby niewiarygodnie silny, pełen pasji, piękny, mądry, sprytny oraz pełen ognia i radości" - powiedział Rob Marshall w rozmowie z "Entertainment Weekly".

A zaraz potem dodał, że Halle Bailey miała wszystkie te cechy, których szukał u kandydatek do roli Ariel. Oprócz tego aktorka dysponowała potrzebnym do zagrania tej roli głosem. "Ten właśnie głos jest niczym jej niepowtarzalny podpis. Jest tak eteryczny i piękny, że ujmuje on serce Eryka i ten później szuka jej przez cały czas" - stwierdził reżyser.

Marshall nie krył, że jest zdziwiony negatywnymi reakcjami na jego decyzję obsadową. "Nie spodziewałem się czegoś takiego. Wydawało mi się, że minęliśmy już ten moment i takie komentarze pozostały w przeszłości. A potem uświadomiłem sobie, że wcale tak nie jest. Bardzo mnie wzruszyło, gdy zobaczyłem, jak ważny dla świata jest taki właśnie casting" - tłumaczył reżyser, odnosząc się do krążących w sieci nagrań, w których czarnoskóre dziewczynki zachwycają się tym, że w roli kultowej syrenki pojawi się dziewczyna o tym samym kolorze skóry co ich.