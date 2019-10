"Magnezja": Napady, strzelaniny i aktorski "dream team"

Zakończono zdjęcia do "Magnezji". Nowe dzieło producentów "Bożego Ciała" i twórców "Disco polo" z obsadą pełną gwiazd w kinach od 2 października 2020 roku

Dawid Ogrodnik i Mateusz Kościukiewicz na planie "Magnezji"

Padł ostatni klaps na planie filmu "Magnezja" w reżyserii Maćka Bochniaka. Nowe dzieło twórcy "Disco polo" to niezwykle oryginalna, barwna i porywająca opowieść osadzona w XX-leciu międzywojennym, ukazanym z nieznanej dotąd perspektywy - pełna gwiazd, strzelanin, trupów, zwrotów akcji i szalonego humoru.



W zaskakujących kreacjach aktorskich plejada sław: Dawid Ogrodnik, Mateusz Kościukiewicz, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Borys Szyc, Małgorzata Gorol, Andrzej Chyra, Magdalena Boczarska, Bartosz Bielenia, Piotr Głowacki, Helena Norowicz, Joachim Lamża czy rosyjski aktor Andriej Bagiro. Producentem "Magnezji" jest firma Aurum Film ("Boże Ciało" i "Ostatnia Rodzina"). Film na ekrany wprowadzi Kino Świat.



"'Magnezja' to przede wszystkim niezwykły świat, oparty o to, co znamy z zapisów historycznych o dzikim pograniczu polsko-sowieckim z czasów międzywojnia, połączony z autorską wersją westernu, a w zasadzie easternu. Oto odciętym od reszty kraju skrawkiem ziemi rządzą kobiety, a główną walutą jest kula z rewolweru. Mam nadzieję, że naszym filmem uda nam się stworzyć polski mit o romantycznych gangsterach i fascynujących czasach, w których żyli" - mówi Maciej Bochniak.



"Obecność tak niesamowitych twórców, od realizatorów po aktorów sprawiła, że atmosfera na planie była wyjątkowo kreatywna. W momencie codziennego przekraczania bram hotelu wszyscy natychmiast wchodzili w świat 'Magnezji', dając mu całe serce, co widać było w niemal każdej scenie" - dodaje reżyser.

"To była jedna z najbardziej niezwykłych przygód filmowych w moim życiu. Wielka frajda, niezapomniane emocje. Mam nadzieję, że film przyniesie widzom tyle radości, ile dała nam praca nad nim na planie" - przekonuje Maja Ostaszewska, odtwórczyni roli Róży Lewenfisz.

"Udział w 'Magnezji' był dla mnie wyjątkowym i ważnym wydarzeniem. To kino gatunkowe, do którego mi tęskno - połączenie westernu i komedii sensacyjnej osadzonej w czasach przełomu 20. i 30. lat ubiegłego wieku. Maciej Bochniak skompletował fantastyczną ekipę. Prawdziwy 'dream team'" - twierdzi Dawid Ogrodnik, odtwórca roli Alberta Hudini.

"'Magnezja' to film, jakiego jeszcze nie było. Historia dwóch rodzin walczących o władze na pograniczu w okresie międzywojnia. Silne kobiety, które nie boją się użyć broni w osiągnięciu swych celów, dwóch wrażliwych braci tworzących jedność. Takich bohaterów w polskim kinie dawno nie było" - zapewnia Mateusz Kościukiewicz, odtwórca roli jego brata, Albina.

Pogranicze polsko-sowieckie, przełom lat 20. i 30. XX wieku. Po śmierci szefa gangu i głowy rodziny, władza nad przestępczym klanem Lewenfiszów przechodzi w ręce jego córki - Róży (Maja Ostaszewska). Razem ze swoimi siostrami kobieta kontynuuje szemrane interesy ojca i robi wszystko, by oprzeć się rosnącym w siłę sowieckim bandytom, którym przewodzi konserwatywny Lew (Andrzej Chyra).



Tymczasem w cieniu rywalizacji dwóch potężnych rodzin, nierozłączni bracia - Albin (Mateusz Kościukiewicz) i Albert Hudini (Dawid Ogrodnik) - wcielają w życie swój przewrotny plan. Z pomocą uwodzicielskiej Heleny (Magdalena Boczarska) chcą okraść bank, w którym przechowywane są bogactwa Lewenfiszów. Wystarczy jednak kilka złych decyzji, zwykły pech i dwa trupy, by cała misterna intryga została zagrożona. A to zaledwie początek kłopotów, gdyż do miasteczka przybywa właśnie obdarzona genialnym zmysłem śledczym inspektor Stanisława Kochaj (Agata Kulesza). To co wydarzy się wkrótce będzie mieć krwawe i pełne czarnego humoru konsekwencje, które na zawsze wstrząsną pograniczem!

"Magnezja" to projekt, który zgromadził imponujący zestaw artystów po obu stronach kamery. Scenariusz filmu powstał w wyniku współpracy Bochniaka i Mateusza Kościukiewicza. Autorem zdjęć do filmu jest wielokrotnie nagradzany dokumentalista, Paweł Chorzępa, a za scenografię odpowiada Marek Warszewski, laureat nagród m.in. za "Najlepszego" i "Miasto 44". Autorką kostiumów jest wielokrotnie nagradzana Orłem i na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Dorota Roqueplo ("Miasto 44" "Hiszpanka").



Niezwykła charakteryzacja jest dziełem Waldemara Pokromskiego, który pracował przy polskich i międzynarodowych produkcjach takich jak "Katyń", "Biała wstążka", "Pachnidło" czy "Zimna wojna" oraz Agnieszki Hodowanej odpowiedzialnej za charakteryzację m.in. w "Człowieku z magicznym pudełkiem", "Demonie" i "Miłości". Montażystą filmu będzie stały współpracownik Małgorzaty Szumowskiej, Jacek Drosio, zaś muzykę skomponuje laureat Oscara za "Marzyciela" Jan A.P. Kaczmarek.