"Magiczny kwiat paproci" to wciągająca opowieść nie tylko dla dzieci, ale również ich rodziców. Oparty na baśni Józefa Ignacego Kraszewskiego film wzbogacony został postaciami z mitologii słowiańskiej. Na ekranie, oprócz poszukującego mitycznego kwiatu głównego bohatera - Jacka, pojawiają się m.in.: Kłobuk, Ognik, diabeł Rokita czy Strzyga.



"Magiczny kwiat paproci": Staropolskie wierzenia i legendy ludowe

Jacek, za namową zielarki, wyrusza na poszukiwania kwiatu paproci. Kwiatu, który według słowiańskich wierzeń ma zapewnić znalazcy wieczny dostatek. W ten sposób ubogi chłopiec pragnie uratować chorą siostrę. Aby tego dokonać, musi stawić czoła czyhającym na niego w lesie niebezpieczeństwom. W tym przebiegłym demonom. Jednak największą walkę Jacek będzie musiał stoczyć sam ze sobą. Czy uda mu się odnaleźć kwiat paproci i zachować wartości, którymi się kierował?

Reklama

Zdjęcie Laura Breszka w filmie "Magiczny kwiat paproci" / Maciej Grabowski / materiały prasowe

- Bardzo często słyszymy pytanie, dlaczego na ekran przenosimy właśnie "Kwiat paproci". Odpowiedź jest prosta: chcieliśmy powrócić do dzieciństwa, magii i baśni. "Kwiat paproci" opowiada o pierwszych krokach i wyborach, o drodze dojrzewania oraz o pożądaniu i miłości. Wszystko to, z czym wielu ludzi mierzy się w młodzieńczych latach - mówi o projekcie producentka - Marta Filipiak.

"Magiczny kwiat paproci": Ekologia na planie

"Magiczny kwiat paproci" to połączenie doskonałej gry aktorskiej, nowoczesnych technik komputerowych oraz gigantycznych, ręcznie zbudowanych scenografii - kilkunastometrowej jaskini czy dziesiątek makiet przedstawiających mroczne lasy, bagna i wioski. A wszystko to w duchu zrównoważonej produkcji, gdyż przy tworzeniu tego magicznego świata korzystano głównie z materiałów pochodzących z recyclingu i upcyclingu.

Wizja i pasja przyciągają. Zaproszenie do filmu przyjęli m.in.: Janusz Chabior, Piotr Głowacki, Sebastian Stankiewicz, Laura Breszka czy Jerzy Bończak. W postać głównego bohatera - Jacka wcielił się debiutujący na wielkim ekranie Staś Kotwicki.



Zdjęcie Janusz Chabior w filmie "Magiczny kwiat paproci" / Maciej Grabowski / materiały prasowe

Autorką scenariusza jest Katarzyna Płońska, za reżyserię odpowiadają Sebastian Kwidzyński i Marta Filipiak. Choć cała trójka od lat związana jest z produkcją filmów i seriali, to jest to pierwszy w ich dorobku film fabularny na tych stanowiskach. Producentem "Magicznego Kwiatu Paproci" jest Fundacja Czarny Karzeł. Koproducentami są: Grupa Moderator Studio Filmowe Sp. z o.o., Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Fixa Film Sp. z o.o. Za dystrybucję odpowiada NEXT FILM.

"Magiczny kwiat paproci" na ekrany kin trafi w 2023 roku.



Czytaj więcej:

"Czarny młyn": Wielki sukces polskiego kina familijnego

Teresa Lipowska w filmie "Za niebieskimi drzwiami"

Mateusz Banasiuk: Pracuję po 15-17 godzin dziennie