56-letnia Salma Hayek zastąpiła Thandiwę Newton w głównej roli kobiecej w filmie opowiadającym o męskich striptizerach "Magic Mike: Ostatni taniec". Jak sama przyznaje, rutyna na planie była "skomplikowana".

"To bardzo trudne fizycznie. Mój Boże. Po prostu zaczekaj, aż to zobaczysz. To po prostu skomplikowane" - powiedziała "Entertainment Tonight". Gwiazda przyznała, że kiedy sama nie tańczyła, mogła oglądać 12 półnagich tancerzy wywijających piruety. W rozmowie z Antonio Banderasem przyznała także, że gra silną kobietę.

"Wiesz, jak wyglądał mój dzień w biurze? Po prostu siedziałam i patrzyłam na 12 tańczących, półnagich mężczyzn, robiących piruety. I musiałam nimi rządzić" - wspominała Salma Hayek.

Z kolei jej ekranowy partner z "Kota w butach" stwierdził, że powinien dostać rolę w tym filmie i zaśmiał się: "Biedna dziewczyna"."Zrobiłby to, jest naprawdę świetnym tancerzem, zawstydziłby ich" - odpowiedziała Hayek.

"Magic Mike: Ostatni taniec": Afera na planie. Hayek zastąpiła Newton

Pod koniec zeszłego roku ogłoszono, że główną rolę kobiecą w trzeciej części serii "Magic Mike" zagra Thandiwe Newton . Jednak w kwietniu 2022 okazało się, że aktorka została... wyrzucona z planu i zastąpiona przez Salmę Hayek . Powodem miała być kłótnia między Newton a gwiazdą cyklu - Channingiem Tatumem. Ponoć poróżnili się opiniami na temat... zachowania Willa Smitha, który na ostatniej gali Oscarów spoliczkował Chrisa Rocka.

Po jakimś czasie media zza oceanu doniosły jednak, że kulisy zerwania tej współpracy są zgoła inne. Chodziło o poważny psychiczny kryzys aktorki, która miała się zgłosić na leczenie. Według serwisu Page Six, Newton przechodziła wówczas trudny okres i borykała się z problemami emocjonalnymi i rodzinnymi. Powodem miała być separacja aktorki i Oliego Parkera. Thandiwe i brytyjski reżyser oraz scenarzysta pozostawali w związku małżeńskim przez 24 lata i doczekali się trójki dzieci. Rozpad wieloletniego związku wyraźnie wstrząsnął aktorką i doprowadził do zaskakujących roszad na planie trzeciej części filmu "Magic Mike".

Jakiś czas temu Channing Tatum zamieścił w mediach społecznościowych premierowy kadr z filmu "Magic Mike: Ostatni taniec. "Wszystko, co dobre, ma swój początek w Miami" - napisał w opisie zdjęcia, na którym bohaterka Salmy Hayek dotyka nagiego torsu jego postaci.

Wideo "Magic Mike: Ostatni taniec" [trailer]

