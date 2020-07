Magdalena Lamparska: Pytacie, skąd w moim życiu pojawiło się Los Angeles?

Telewidzowie pokochali Magdalenę Lamparską m.in. dzięki rolom w serialach "Niania w wielkim mieście", "39 i pół", "W rytmie serca". Aktorka wzięła także udział w hollywoodzkich produkcjach takich, jak "Azyl" oraz "Bez paniki, z odrobiną histerii". Polscy widzowie znają ją z filmów: "Listy do M 2", "Kochaj", "Porady na zdrady" czy "365 dni".

Lamparska często bywa w Los Angeles, nie tylko w celach zawodowych. Aktorka posiada tam rodzinę - w Mieście Aniołów mieszka jej mama i siostra z rodziną.

Mimo że w młodości aktorka Hollywood miała dosłownie pod ręką, zdecydowała się wrócić do Polski i tu rozpocząć swoją karierę. Hollywoodzkich drzwi jednak za sobą nie zamyka.

"Pytacie skąd w moim życiu pojawiło się Los Angeles? Moja rodzina przeprowadziła się tam w czasie, kiedy zdawałam do Akademii Teatralnej. Wszyscy pytali: po co wracasz do Polski? Przecież tutaj jest Hollywood& Wbrew pozorom nie jest to kraina, gdzie z nieba spadają M&MSy zamiast deszczu, tylko jest to mocny świat biznesu" - pisze aktorka.

"Czułam, że jestem za młoda, za bardzo ufna, nie miałam doświadczenia w zawodzie. Wiedziałam, że muszę słuchać swojej intuicji. Potrzebowałam szkoły i treningu zawodowego, konfrontacji z planem filmowym i teatrem. Moja rodzina została w Stanach, a ja wróciłam do Warszawy i zaczęłam studia moich marzeń w Akademii Teatralnej. Marzenia jednak nie odłożyłam na półkę. Wszystko się może zdążyć, gdy głowa pełna marzeń... Trzeba marzyć!" - dodała.