"Myślę, że gdy byłam mała, wymyślałam te historie po to, by zwrócić na siebie uwagę. Moja mama często wspomina, jak przyszła po mnie do przedszkola i moja przedszkolanka powiedziała jej: "Bardzo pani współczuję. Magda o wszystkim nam opowiedziała". Mama, znając moją skłonność do konfabulacji, poprosiła, by wyjaśniono jej, o co dokładnie chodzi. A ja tego dnia ze łzą w oku opowiadałam wszystkim, że mój starszy brat leży w szpitalu cały połamany".