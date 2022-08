"Wiem, że mój dziadek miał mroczną stronę. Mroczną stronę mojego ojca widziałam na własne oczy. Widziałam też mroczną stronę mojego brata. Przypominało to uwolnionego potwora. A teraz jeszcze Armie. Hammerowie kontrolowali mnie przez całe moje życie. Czas to zatrzymać. Nie będę milczeć. Nazywam się Casey Hammer i ujawnię mroczne i pokręcone tajemnice rodu Hammerów" - zapewnia ciotka Armiego Hammera w zwiastunie serialu dokumentalnego "House od Hammer" platformy streamingowej Discovery+.

Reklama

Wideo "House of Hammer": Official Trailer

"Ród Hammerów": Serial ujawni skrywane przez lata tajemnice

Równie sensacyjnie brzmi oficjalny opis serialu "House of Hammer". "Rozpusta. Oszustwo. Nadużycie. Uzależnienie. Korupcja. W ciągu pięciu ostatnich pokoleń, mężczyźni z rodu Hammerów mają więcej tajemnic i skandali niż mogłaby pomieścić niejedna szafa" - czytamy w nim.



Twórcy serialu chcieli pokazać, że domniemane przestępstwa Armiego Hammera to tylko wierzchołek góry lodowej. I wydobyć na światło dzienne mroczne tajemnice rodu Hammerów - dzięki materiałom z archiwów oraz wywiadom z poszkodowanymi przez aktora i członkami jego rodziny. Za pieniędzmi i władzą kryje się dysfunkcyjna dynastia, której męscy członkowie korzystają ze swoich przywilejów w niszczycielski sposób.

Świetnie rozwijającą się karierę Armiego Hammera przerwały oskarżenia o przestępstwa seksualne, a nawet kanibalizm. Aktor został usunięty z produkcji, w których miał wziąć udział, a jego ostatnim występem na dużym ekranie była rola w filmie "Śmierć na Nilu" ukończonym jeszcze przed pandemią.



Wideo "Śmierć na Nilu" [trailer 2]

Dokument "House of Hammer" przybliży te oskarżenia. Wśród osób, z którymi rozmawiali autorzy dokumentu, znalazły się dwie poprzednie partnerki Hammera - Courtney Vucekovich i Julia Morrison. Morrison podzieli się z widzami sms-ową korespondencją prowadzoną z aktorem. "Fantazjuję o tym, aby ktoś udowodnił mi swoje oddanie i miłość i zgodził się zostać związanym nocą w publicznym miejscu, udostępniając swoje ciało każdemu. Patrzyłbym, czy dla mnie będzie piep... się z obcymi" - czytamy w jednym z nich.

"Oskarżenia o gwałty, jakie w ostatnich latach pojawiły się pod adresem Armiego Hammera, to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o rodzinę Hammerów. W serialu zobaczymy mroczne sekrety, których nie udało się jednak skrywać na zawsze. W naszym dokumencie niewiarygodnie odważne kobiety opowiedzą swoje historie z nadzieją na to, że dodadzą innym ofiarom odwagi do zabrania głosu w dyskusji dotyczącej prześladowania w naszym społeczeństwie" - powiedział reprezentujący platformę Discovery+ Jason Sarlanis.