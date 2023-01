"Bejbi blues": Magdalena Berus w kontrowersyjnym filmie

To była jej pierwsza rola. Magdalena Berus miała wtedy 17 lat, chodziła do drugiej klasy liceum i zaczynała karierę w świecie modelingu. "Bejbi blues" był drugim filmem Katarzyny Rosłaniec , autorki głośnych "Galerianek" . Reżyserka chciała opowiedzieć o współczesnych nastolatkach, a właściwie tej ich części, która pozbawiona jest wsparcia rodziców i na własną rękę szuka sposobu na "dorosłe życie". 4 stycznia 2023 roku mija 10 lat od premiery filmu "Bejbi blues" .



Bohaterką opowieści jest 17-letnia Natalia, która postanawia urodzić dziecko, by zaspokoić potrzebę miłości, której nie dała jej rozbita rodzina. Czy jednak zdoła pogodzić macierzyńskie obowiązki z pragnieniami i ambicjami niefrasobliwej nastolatki?



Jak 17-letnia Magdalena Berus dostała główną rolę w tym filmie?

Jedna z dziewczyn, która przyszła na casting, od razu wywołała poruszenie. Magda Berus tym różniła się od wszystkich innych dziewczyn, że miała w sobie energię: kiedy mówiła błyszczały jej oczy, była nieprzewidywalna. Takiej osoby szukałam mówiła reżyserka przy okazji premiery filmu.

"Wszystko wyszło dość spontanicznie. Nie miałam żadnych zainteresowań związanych z aktorstwem, dopóki nie zobaczyłam reklamy castingu do 'Bejbi blues'. Pojechałam na casting, nauczyłam się scen i chociaż nie miałam pojęcia, jak to zagrać, spodobałam się. Myślę, że bardziej chodziło o moją osobowość czy naturalność, niż o grę" - opowiadała Berus w rozmowie z PAP.

Kiedy odbywał się casting do filmu, byłam modelką. Miałam ambicję, żeby zrobić w związku z tym karierę, lecz gdy dostałam rolę, nie chciałam już więcej słyszeć o modelingu dodała.

Film wywołał sporo kontrowersji, ale wszyscy chwalili świetny występ debiutującej Magdaleny Berus. Za rolę Natalii 17-latka otrzymała nagrodę za najlepszy debiut na festiwalu w Gdyni oraz została nominowana do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego. To mógł być wstęp do wielkiej kariery. Co stało się potem z Magdaleną Berus?

Zdjęcie Magdalena Berus w filmie "Bejbi blues" / AKPA

Magdalena Berus: Jak rozwijała się jej kariera?

Miesiąc po występie w "Bejbi blues" Magdalena Berus była już na planie kolejnego filmu - "Nieulotne" Jacka Borcucha. Na ekranie partnerował jej Jakub Gierszał . "Nieulotne" opowiadało historię dwójki studentów z Polski, którzy poznają się i zakochują podczas wakacji w Hiszpanii. W filmie nie zabrakło scen erotycznych.



Po sukcesie "Bejbi blues" i "Nieulotnego" Berus wyjechała do USA. "Jadę tam, bo chcę podszlifować język, no i ciągnie mnie, żeby spróbować czegoś innego" - mówiła w 2013 roku w rozmowie z Interią.

Na jej kolejną rolę - występ w serialu TVN "Druga szansa" czekaliśmy aż do 2016 roku. Zagrała też niewielką partię w serialu HBO "Pakt". Kinowym powrotem była kolejna współpraca z Katarzyną Rosłaniec przy filmie "Szatan kazał tańczyć" . Mimo aktorskiego wyróżnienie dla Berus na festiwalu Netia Off Camera, dzieło Rosłaniec nie miało jednak zbyt dobrej prasy.



Potem Berus wystąpiła w niewielkiej roli w "7 uczuciach" , dwóch odcinkach serialu "Ultraviolet", a potem w "Zenku" , filmie biograficznym przedstawiającym historię życia piosenkarza disco-polo Zenona Martyniuka.

Zdjęcie Magdalena Berus w filmie "Szatan kazał tańczyć" / © materiały dystrybutora / materiały prasowe

Gdzie potem podziała się młoda aktorka? Od 2020 roku jest studentką Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.

"Okres pandemii to był powrót do domu i bardzo ważny dla mnie czas, potrzebna przerwa. Wtedy narodził się też genialny pomysł pójścia do szkoły teatralnej. Przez ostatni rok byłam skupiona tylko na studiach. W szkole nie ma pozwolenia, by grać na pierwszym roku" - wyznała Berus w rozmowie z TVN.

Aktorka dodała też, że jej obecnym marzeniem jest praca w teatrze i nieustanny twórczy rozwój.

"Będąc aktorem, trzeba mieć w sobie gotowość do przekraczania granic. Przynajmniej ja mam w sobie taki apetyt, żeby te granice przekraczać i je w pewnym sensie wyznaczać na nowo" - mówiła w rozmowie z Interią tuż po kinowym debiucie w 2013 roku. Tego jej życzymy!