Magda Gessler to słynna w całym kraju restauratorka, która zdobyła popularność za sprawą roli gospodyni programu "Kuchenne rewolucje" oraz jurorki "MasterChefa". Udział w programach TVN to jednak tylko pewien etap jej bogatego życiorysu.

Ostatnio Gessler pojawiła się w klipie promocyjnym najnowszej produkcji z udziałem Brada Pitta - "Bullet Train". Co jeszcze bardziej zaskakujące - na nagraniu dosłownie zrugała hollywoodzkiego gwiazdora, zwracając się do walczących: "Czy wyście powariowali?".

Magda Gessler wystąpiła w jednym filmie z Bradem Pittem? Nieoczekiwany pasażer 'Bullet Train'…. Zawsze chciałam pracować z Bradem. Marzenia się spełniają napisała na Instagramie.

Reklama

Klip z udziałem Gessler jest częścią polskiej kampanii promującej film.

Pitt gra w nim w jednego z płatnych zabójców, którzy zamknięci się w japońskim pociągu wraz ze swoimi "kolegami" po fachu. Nagranie zostało udostępnione na oficjalnym profilu Magdy Gessler na Instagramie.

Zdjęcie @magdagessler_official / Instagram

Zdjęcie @magdagessler_official / Instagram

Co ciekawe Gessler w rozmowie z Plejadą wyznała, że kiedyś osobiście poznała Pitta. "Kiedyś przypadkiem poznaliśmy się w Kalifornii, w jakiejś dobrej restauracji. Przedstawiliśmy się sobie" - powiedziała.

Magda Gessler już wcześniej brała udział w bardzo podobnej akcji promocyjnej. Wystąpiła w klipie promującym serial "Orange is the new black", wcielając się w rolę jednej z osadzonych. Niedawno wyznała także, że trwają prace nad filmem fabularnym, który powstanie na kanwie jej książkowej autobiografii "Magda".

Wideo youtube

"Bullet Train": Fabuła i zwiastun

Akcja produkcji "Bullet Train" rozgrywać się będzie w pociągu jadącym do Tokio. Brad Pitt wciela się w rolę rolę pechowego zabójcy o imieniu "Ladybug", który po zbyt wielu nieudanych próbach chciałby spokojnie wykonywać swoją pracę.

Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja jest na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele - w najszybszym pociągu świata... a Ladybug musi wymyślić, jak z niego wysiąść.

W filmie zobaczymy również: Sandrę Bullock , Aarona Taylora-Johnsona , Briana Tyree Henry’ego oraz Michaela Shannona .

"Pierwotnie miał to być mroczny, krwawy i okrutny filmem przeznaczony dla widzów dorosłych. Przyhamowaliśmy to jednak i zmieniliśmy na niezłą zabawę. Nie wiem, jak to się stało, ale wyszła nam komedia" - ujawnił Aaron Taylor-Johnson w rozmowie z "HERO Magazine".

Scenariusz do filmu napisał Zak Olkiewicz na podstawie powieści "Maria Beetle" japońskiego pisarza Kotaro Isaki.

Reżyserem produkcji jest David Leitch , który ma na koncie takie filmy, jak "Szybcy i wściekli: Hobs i Shaw" , "John Wick" czy "Deadpool 2" .

Komedia akcji "Bullet Train" w kinach pojawi się 5 sierpnia.