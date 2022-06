Magda Gessler w trakcie konferencji magazynu "Forbes Women Polska" potwierdziła, że uczestniczy w pracach nad filmem, który opowie o jej życiu, a scenariusz powstał na podstawie jej autobiograficznej książki pt. "Magda".

W tej książce jest o tym, jak zwalczać smutek, depresję, stany absolutnie ekstremalne dla każdej kobiety - utraty dziecka, utraty męża, dwukrotna wdowa… rzeczy które naprawdę dla każdej z nas są prawdziwym dramatem, a stanowią później o naszej sile w zawodzie, w tym co możemy dać innym ludziom. Te rzeczy były dla mnie bardzo ważne. Mogę powiedzieć, że dopiero w tej chwili je przeżywam, w sposób podwójny, bo mam trochę więcej czasu dla siebie wyznała w czasie konferencji magazynu "Forbes Women Polska"

Magda Gessler bierze udział w pracach nad scenariuszem - dowiedział się nieoficjalnie portal Wirtualnemedia.pl. To nie koniec niespodzianek, czytamy tam także, że Gessler ma również stanąć po drugiej stronie kamery i być jedną z reżyserek produkcji!

Magda Gessler bohaterką filmu

Już w 2021 roku, gdy na Instagramie pojawił się temat filmu o jej życiu, gwiazda wyznała: "Pokazanie tych różnych światów, w których byłam, tych kolorów, tych smaków, tych uczuć, tych wrażeń, to byłby drogi film do zrealizowania" - przyznała Magda Gessler. "Jest parę osób w kolejce, które chcą go realizować i życzę im powodzenia. Zobaczymy, kogo wybierzemy" - przyznała wtedy gwiazda.

Gessler odniosła się także do tego tematu w ubiegłorocznej rozmowie z "Faktem".

"Ten film na pewno mógłby być tragikomedią. To moje życie było czasami fantastyczne, wesołe, a momentami było naprawdę zniewalająco smutne. Chcę, żeby to był film w pięciu odcinkach. Chciałabym, żeby to było robione na tej zasadzie, że to są młodzi ludzie, młode aktorki, nieznane, i żeby ten casting dał szansę tym, którzy jeszcze nie są znani" - powiedziała wtedy Gessler.



Magda Gessler: Barwny życiorys

Urodziła się jako Magdalena Ikonowicz w podwarszawskiej wsi Komorów. Jej ojciec był korespondentem Polskiej Agencji Prasowej, w związku z tym dzieciństwo spędziła w Bułgarii i na Kubie. Restauratorka studiowała w Madrycie w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tam poznała swojego pierwszego męża Volkharta Müllera, z którym była do jego przedwczesnej śmierci w 1987 roku. Później w życiu gwiazdy pojawił się syn warszawskiego restauratora Piotr Gessler, z którym ma córkę Laurę.



Obecnie Magda Gessler związana jest z lekarzem medycyny estetycznej, Waldemarem Kozerawskim, który mieszka i pracuje w Toronto.

