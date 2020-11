Mads Mikkelsen: Z Danii do Hollywood

Niewielu europejskich aktorów zrobiło taką karierę w Stanach Zjednoczonych jak Mads Mikkelsen. Charyzmatyczny Duńczyk, gwiazdor takich filmów, jak "Casino Royale", "Valhalla: Mroczny wojownik", "Polowanie" czy "Tuż po weselu", a także serialu "Hannibal", kończy 22 listopada 55 lat.

Mads Mikkelsen od lat odnosi sukcesy zarówno w rodzimych filmach, jak i w hollywoodzkich produkcjach /Stefania M. D'Alessandro /Getty Images

Mads Mikkelsen urodził się w Kopenhadze. W przeciwieństwie do swojego starszego brata, Larsa, nie wiązał początkowo swojej przyszłości z aktorstwem. Trenował gimnastykę, a później taniec. Studiował także w Akademii Baletu w Göteborgu. Później przez prawie dekadę pracował jako profesjonalny tancerz. Dopiero wtedy skupił się na aktorstwie. Ukończył prestiżowe studia w Aarhus Teater i zaczął pojawiać się w sztukach teatralnych.



Reklama

Mikkelsen debiutował w 1996 roku w głośnym "Dealerze" Nicolasa Windinga Refna. Film okazał się jednym z najpopularniejszych duńskich filmów poza granicami kraju. Mikkelsen wcielił się w Tonny'ego, który wraz z głównym bohaterem filmu handluje narkotykami. Aktor powtórzył rolę w sequelu z 2004 roku. Tonny, tym razem główny bohater, wychodzi z więzienia i stara ułożyć sobie życie. Jego ojciec, lokalny gangster, traktuje go z pogardą. Tonny stara się zaimponować mu za wszelką cenę.

W międzyczasie Mikkelsen wystąpił w innym filmie Refna. W "Bleederze" zagrał Lenny'ego, właściciela wypożyczalni wideo, który izoluje się od prawdziwego świata, skupiając się na tym przedstawionym w filmach. Bohater próbuje rozpocząć związek z pracującą w pobliskim barze kelnerką. Gdy w końcu udaje mu się z nią umówić do kina, panikuje na chwilę przed spotkaniem.

Wideo "Bleeder": Trailer

Popularność w Danii przyniósł mu także serial "Rejseholdet" (2000-2003), w którym wcielił się w członka oddziału policji do spraw wyjątkowych, impulsywnego Allana Fishera. Z powodu swojego charakteru często popada w konflikt z szefostwem. Okazuje się jednak niezastąpionym członkiem grupy. Aktor pojawił się we wszystkich 32 odcinkach produkcji, która w 2002 roku otrzymała międzynarodowa nagrodę Emmy dla najlepszego serialu dramatycznego. Mikkelsen stał się dzięki niemu najpopularniejszym aktorem w Danii. Zaczął także być nazywanym najseksowniejszym mężczyzną w kraju. Gdy dziennikarze pytali, czy nie jest znudzony kolejnymi tytułami, zażartował: "Wolę być najseksowniejszym mężczyzną w Danii, niż najbrzydszym".



Wideo "Król Artur" [trailer]

W 2004 roku Mikkelsen został zauważony przez światową publiczność dzięki roli Tristiana w "Królu Arturze" Antoine'a Fuque. Film został zniszczony przez krytykę, ale aktor zaczął otrzymywać kolejne propozycje ze Stanów Zjednoczonych. Nie przeszkodziło mu to jednak w pracy nad kolejnymi duńskimi filmami. W "Jabłkach Adama" (2005) Andersa Thomasa Jensena wcielił się w pastora Ivana, niepoprawnego optymistę, który ma sprawować opiekę nad neonazistą Adamem. Radość życia duchownego irytuje i dziwi skazańca. Ivan był ofiarą napastowania seksualnego, ma nieusuwalnego guza mózgu, jego żona zmarła tragicznie, a syn jest całkowicie sparaliżowany.

Wideo "Jabłka Adama": Trailer

W 2006 roku duński aktor wystąpił w "Casino Royale", 21. filmie o przygodach agenta Jamesa Bonda. Wcielił się w Le Chiffre'a, bankiera terrorystów, który bez ich wiedzy inwestował ich pieniądze. Gdy w wyniku działań Bonda traci fundusze swych klientów, ogłasza turniej pokera, by wygrać utraconą gotówkę zanim zainteresowani dowiedzą się o jej utracie. Aby pokonać Le Chiffre'a Bond zmuszony jest odłożyć pistolet i usiąść z nim do gry w karty. Krytycy pisali, że występ Mikkelsena mrozi krew w żyłach, a scena torturowania Bonda przez Le Chiffre'a jest najbrutalniejszą w historii serii. On sam przyznał, że nie zabiegał specjalnie o rolę; nie zmieniła ona także wiele w jego życiu, bo występował już w anglojęzycznych filmach. Wcielający się w Bonda Daniel Craig miał go podobno spytać "z kim się przespał", że tak łatwo zapewnił sobie występ w "Casino Royale".

Wideo "Casino Royale" [trailer]

W 2009 roku ponownie wystąpił w filmie Refna. W obrazie "Valhalla: Mroczny wojownik" wcielił się w bezimiennego jednookiego wojownika, który wyswobodziwszy się z niewoli dołącza do grupy wikingów zmierzających do Ziemi Świętej. Brutalny i oszczędny film okazał się kolejnym artystycznym sukcesem dwójki filmowców.