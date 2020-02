Nowy film Patryka Vegi "Bad Boy", który wchodzi do kin w piątek, 21 lutego, to jedna z niewielu okazji do zobaczenia Macieja Stuhra z wąsami. Aktor wspomina, że wcześniej w takim wydaniu można go było zobaczyć jedynie w filmie "Mistyfikacja" z 2010 roku. I zdradza, że zarost był uciążliwy dla jego żony.

Maciej Stuhr w scenie z filmu "Bad Boy" /Ola Mecwaldowska /materiały dystrybutora

"Moja żona cierpiała przez ten miesiąc zdjęć, bo ją kłułem przy pocałunkach, którymi lubimy się obdarzać. Po ostatnim dniu zdjęciowym zostały więc szybko zgolone" - powiedział w rozmowie z PAP Life Maciej Stuhr. Aktor zauważa jednak, że: "Męski zarost wraca do łask. Głównie brody, co prawda, ale z wąsami też niektórzy się przepraszają".



Akcja najnowszego filmu Patryka Vegi rozgrywa się w środowisku działaczy i kibiców piłkarskich powiązanych z mafią. W tytułową rolę wcielił się Antoni Królikowski. Ambicją jego bohatera, Pawła, jest doprowadzenie ukochanej drużyny do najwyższych zaszczytów w europejskiej piłce.

Maciej Stuhr wcielił się w filmie "Bad Boy" w rolę brata Pawła, Piotra. "Mój bohater jest policjantem. W jedną ze spraw, którą musi się zająć, jest zamieszane środowisko brata. Dylemat gotowy. Czy egzekwować prawo, czy braterstwo powinno wziąć górę nad sprawą? Nasza braterska miłość jest więc ciężka i trudna, gdyż jeden brat znajduje się po jednej stronie barykady, a drugi po drugiej" - mówi Stuhr.

"Bad Boy" - Sławomir Peszko i Kamil Grosicki w scenie z filmu "Bad Boy"

W pozostałych rolach w filmie Vegi wystąpili Katarzyna Zawadzka, Piotr Stramowski, Małgorzata Kożuchowska, Andrzej Grabowski, Zbigniew Zamachowski, Krystian Hołdak oraz reprezentanci Polski w piłce nożnej: Sławomir Peszko i Kamil Grosicki.