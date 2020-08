Maciej Stuhr gwiazdą filmu „Powrót do Legolandu”

Wygląda na to, że Maciej Stuhr zagustował w wąsach. Po tym, jak zaprezentował się w takim zaroście w filmie Patryka Vegi „Bad Boy”, teraz możemy zobaczyć go z wąsami na zdjęciach z planu „Powrotu do Legolandu”. Zdjęcia do filmu w reżyserii Konrada Aksinowicza rozpoczęły się właśnie we Wrocławiu.

Konrad Aksinowicz dzieli się efektami pracy nad filmem "Powrót do Legolandu" za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram. Oprócz zdjęć w specyficznej charakteryzacji, można tam również zobaczyć krótkie wideo z planu, na którym Maciej Stuhr oprowadza po wieżowcu. Wcześniej Aksinowicz podzielił się efektami pracy nad storyboardem do filmu oraz budowlami z klocków LEGO.



Z kolei na innym zdjęciu z filmu można zobaczyć Stuhra w towarzystwie Weroniki Książkiewicz. Sam aktor również podzielił się z fanami informacją o rozpoczęciu zdjęć i zdjęciem z planu.



Prace nad filmem, do którego scenariusz został ukończony jeszcze w 2016 roku, trwają od dłuższego czasu. W 2017 roku zaprezentowane zostały zdjęcia z planu, na których zobaczyć można Zdzisława Wardejna. Na oficjalnym profilu filmu zostały wtedy również opublikowane zdjęcia z prób, w których wziął udział Maciej Stuhr.



Scenariusz filmu "Powrót do Legolandu" autorstwa Konrada Aksinowicza w 2016 roku zajął trzecie miejsce w prestiżowym konkursie Script Pro. W tym samym roku drugą nagrodę otrzymało "Boże Ciało" napisane przez Mateusza Pacewicza.

Według synopsisu dołączonego do informacji o nagrodzie w konkursie, bohaterem filmu "Powrót do Legolandu" będzie Tomek. Poznajemy go w 1984 roku, kiedy w wieku sześciu lat otrzymuje od ojca Alka pierwszą dużą paczkę klocków LEGO. Gdy komunizm zostaje obalony, Tomek ma 12 lat, a Polska wchodzi w erę kapitalizmu. Tomek otrzymuje od powracającego z Ameryki ojca pierwszy magnetowid. Alek popada w alkoholizm, a jego uzależnienie obserwujemy oczami Tomka.



Ostatnim filmem wyreżyserowanym przez Konrada Aksinowicza był "W spirali" z 2015 roku.