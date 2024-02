Ma 94 lata. To pierwsza główna rola w jej karierze

"Thelma" opowiada historię tytułowej emerytki, która w wyniku oszustwa telefonicznego traci dziesięć tysięcy dolarów. Zamiast zgłosić się na policję, bohaterka decyduje się odzyskać pieniądze na własną rękę.

Podczas pokazów w Sundance reżyser porównywał swój film do... serii "Mission: Impossible". "Chciałem pokazać misję Thelmy ze stawką, z jaką Ethan Hunt przemierzałby świat, by schwytać złoczyńcę" - mówił Margolin w wywiadzie dla "Variety".

Wideo youtube

Fabuła jest luźno oparta na historii, która przydarzyła się babci reżysera, 103-letniej Thelmie Post. Poza Squibb w filmie wystąpili także Fred Hechinger, Parker Posey, Clark Gregg, Malcolm McDowell i zmarły niedawno Richard Roundtree w swej ostatniej roli.

Reklama

June Squibb: Kariera

Dla 94-letniej Squibb to pierwsza główna rola w karierze. Aktorka występowała w teatrze od lat pięćdziesiątych XX wieku. Dekadę później zaczęła pojawiać się w reklamach. Na dużym ekranie debiutowała w wieku 61 lat w "Alicji" Woody'ego Allena z 1990 roku. Od tego czasu pojawiała się sporadycznie w małych rolach.

W 2002 roku zagrała w "Schmidcie" Alexandra Payne'a. Wcieliła się w żonę tytułowego bohatera, którego zagrał Jack Nicholson. To była niewielka rola, ale dzięki niej aktorka zapadła w pamięć reżyserowi. Ten zaprosił ją do współpracy przy "Nebrasce" (2013). Squibb otrzymała za nią nominację do Oscara za rolę drugoplanową, a jej kariera nabrała nagle rozpędu. Od tego czasu regularnie pojawia się w telewizji oraz filmach.