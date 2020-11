​M. Night Shyamalan zakończył zdjęcia do nowego filmu

Dobiegły końca rozpoczęte pod koniec września tego roku zdjęcia do nowego thrillera reżyserowanego przez M. Night Shyamalana. Twórca głośnego "Szóstego zmysłu" poinformował o tym za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram. "Old", bo taki tytuł nosi nowy film Shyamalana, został zainspirowany francuską powieścią graficzną "Sandcastle".

Jedno jest pewne, nowy film M. Night Shyamalana na pewno nie przejdzie bez echa /Gary Gershoff/WireImage /Getty Images

"Zakończyliśmy zdjęcia do filmu 'Old'. Było to niesamowite przeżycie. Jestem niesamowicie wdzięczny mieszkańcom Dominikany za to, że tak pięknie nas przywitali i się nami opiekowali. To jeden z najpiękniejszych krajów na świecie, zamieszkany przez przesłodkich ludzi. Myśląc o was, ruszam w drogę do Filadelfii" - napisał na Instagramie Shyamalan.



Większość swoich filmów Shyamalan nakręcił właśnie w Filadelfii. Tym razem musiał jednak opuścić swoje ulubione miasto i udać się wraz z ekipą w podróż do Dominikany. Wszystko za sprawą tego, że akcja jego nowego filmu miała być umiejscowiona w idyllicznej, rajskiej zatoczce. Swoje nowe dzieło reżyser oparł bowiem na francuskim komiksie Pierre'a Oscara Levy'ego i Fredericka Peetersa.

Reklama

Grupa ludzi złożona z rodziny, młodej pary, kilku turystów i uchodźcy znajduje ustronną, idylliczną zatoczkę z basenami skalnymi, piaszczystym wybrzeżem i porośniętymi gęstą roślinnością klifami. Ich zdaniem tak musi wyglądać raj. Jednak ta utopia skrywa mroczny sekret. Po pierwsze, w kryształowo czystej wodzie unosi się ciało martwej kobiety. Po drugie, wszystkie dzieci na wyspie zaczynają szybko się starzeć. Wkrótce okazuje się, że dorośli też starzeją się równo co pół godziny. Na dodatek wygląda na to, że nie ma stąd żadnego wyjścia - czytamy w opisie powieści graficznej "Sandcastle".

Według wcześniejszych doniesień, francuski komiks był dla Shyamalana tylko punktem wyjścia. Popularny reżyser zainspirował się jedynie głównym pomysłem "Sandcastle" i stworzył wokół niego nową historię. W filmie "Old", którego premierę zaplanowano na 23 lipca 2021 roku, w rolach głównych wystąpią: Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Vicky Krieps, Alex Wolff, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Gael García Bernal oraz Ken Leung.