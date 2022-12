Nicolas Cage od dawna budzi wśród widzów skrajne emocje. Słynny aktor, który był przed laty uważany za jednego z najbardziej obiecujących gwiazdorów kina, z biegiem czasu zaczął grywać w coraz dziwaczniejszych i coraz gorzej ocenianych produkcjach. Wielu krytyków podkreślało, że Cage, angażując się w projekty, które u średnio nawet rozgarniętego odbiorcy wzbudzić mogą jedynie uśmiech politowania, bezwstydnie rozmienia talent na drobne. Ma on przecież na koncie statuetkę Oscara i Złoty Glob, a w aktorskim portfolio role w tak kultowych obrazach, jak "Zostawić Las Vegas", "Dzikość serca" czy "Adaptacja". Ostatnie lata przyniosły mu jednak nominacje nie do nagród Akademii, lecz niesławnych Złotych Malin.

Reklama

Choć wydawało się, że gwiazdor "Ucznia czarnoksiężnika" nie zdoła już wrócić na szczyt, jego kariera niespodziewanie znów nabrała rozpędu. Dobra passa Cage’a zaczęła się od występu w świetnie ocenianym dramacie "Świnia" , który zdobył statuetkę Independent Spirit, a także był nominowany do Saturna. Odtwórca głównej roli otrzymał zaś nominacje do Critics’ Choice oraz Złotej Maliny, lecz tym razem w kategorii "Nagroda Odkupienia". Później przyszła pora na występ w autoironicznej komedii kryminalnej "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" , w której Cage wcielił się w samego siebie. Fabuła skupia się na aktorze, który zmagając się z kłopotami finansowymi przyjmuje zaproszenie do posiadłości tajemniczego milionera. Staje się on wówczas uczestnikiem niebezpiecznej gry. Recenzje nie pozostawiały wątpliwości: aktor wraca do formy.

Nicolas Cage gwiazdą komedii studia A24

Przypieczętowaniem owego powrotu może okazać się komedia "Dream Scenario" realizowana przez A24 Films. Za reżyserię odpowiada norweski filmowiec Kristoffer Borgli, który napisał również scenariusz. Obowiązki producentów obrazu pełnić będą natomiast Lars Knudsen i Ari Aster , twórca głośnych horrorów "Dziedzictwo. Hereditary" oraz "Midsommar. W biały dzień".

Nicolas Cage wcieli się w profesora, który zyskuje nagłą sławę po tym, jak pojawia się w snach wszystkich osób.