"Odebrałam pozytywny wynik testu na COVID-19. Jestem w pełni zaszczepiona i przebywam w izolacji, więc wierzę, że wszystko będzie dobrze. Proszę, róbcie wszystko, co w waszej mocy, by chronić siebie i innych. Szczepcie się, by zapobiec ciężkiemu przebiegowi choroby" - napisała na Twitterze Nyong’o, a wpis zakończyła zachęcającym do szczepienia i noszenia maseczek hashtagiem #StayMaskedAndVaxxed.

Lupita Nyong'o nie będzie promować nowego filmu

Lupita Nyong’o miała w najbliższych dniach wziąć udział w serii wirtualnych wywiadów zorganizowanych z okazji piątkowej premiery szpiegowskiego thrillera "355" z jej udziałem. Obok niej w filmie wyreżyserowanym przez Simona Kinberga występują Jessica Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger, Fan Bingbing oraz Sebasitan Stan.



Nyong’o wciela się w filmie "355" w rolę Khadijah - specjalistki od komputerów, byłej agentki MI6. Jest jedną z czterech głównych bohaterek filmu - najlepszych na świecie agentek z różnych zakątków świata. Jednoczą one swoje siły, by przejąć niebezpieczną broń, która wpadła w ręce niebezpiecznego najemnika.

Gwiazdy Hollywood walczą z koronawirusem

Ogłoszenie Nyong’o zbiegło się w czasie z oświadczeniami innych amerykańskich gwiazd, które w ostatnich dniach informowały o zarażeniu koronawirusem. We wtorek ogłosił to Seth Meyers, który musiał z tego powodu zrezygnować z nagrania odcinka swojego talk-show. Dzień wcześniej o zarażeniu koronawirusem informowała Whoopi Goldberg , podobną informację przekazał ostatnio również Jimmy Fallon, który zdradził, że zaraził się w połowie grudnia. Zaznaczył, że dzięki szczepieniu chorobę przeszedł łagodnie, a teraz jest już zdrowy.



