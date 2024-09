Ludzie nie są gotowi na AI? Aktor mówi o "kolejnej formie magii"

Andy Serkis to 60-letni brytyjski aktor, reżyser i producent filmowy, urodzony w Ruislip, w Anglii. Jest znany przede wszystkim z pionierskich ról motion capture. Najbardziej rozpoznawalną rolą Serkisa jest postać Golluma w trylogii "Władca Pierścieni" Petera Jacksona. Oprócz tego zagrał Cezara w serii filmów "Planeta Małp" oraz Snoke'a w nowych częściach sagi "Gwiezdne Wojny".

Andy Serkis mówi o AI

Andy Serkis realizuje film, w którym ma zostać użyte AI. Prawdopodobnie z tego powodu ostatnio zabrał w tej sprawie głos. Według aktora ludzie nie są jeszcze gotowi na sztuczną inteligencję w filmach, ale się przyzwyczają.

"To kolejna forma magii, która przeraża ludzi. Nawet największe firmy od efektów nie tworzą rzeczy tak świetnych, jak pojedyncze jednostki w swoich piwnicach. AI jest niezrozumiane, mocno krytykowane i traktowane tak, jak internet w czasach, gdy ludzie myśleli, że zniszczy im życie" - mówi.

Poruszył też temat zabezpieczenia artystów przed nielegalnym wykorzystaniem ich wizerunku.

"Długo zajęło, aby aktorzy zrozumieli, jak to jest stanąć w specjalnym kostiumie [do motion capture] i po prostu grać. Potrzebujemy zgód na to, aby można było odpowiednio wynagradzać pracę artystów" - dodał.

Kilka tygodni do sieci trafiły informacje, że Orlando Bloom mógłby pojawić się w roli Legolasa w filmie " The Hunt for Gollum". Andy Serkis zasugerował wtedy, że można by odmłodzić aktora wcielającego się w elfa z pomocą AI.

