Louis Gossett Jr. nie żyje. Zdobywca Oscara i kultowy aktor miał 87 lat

Gossett Jr. przyszedł na świat w Coney Island w nowojorskim Brooklynie 27 maja 1936 roku. Jako nastolatek uprawiał sporty, jednak kontuzja sprawiła, że musiał z nich zrezygnować. Zapisał się wtedy na zajęcia z aktorstwa. W wieku 17 lat debiutował na scenie w szkolnym przedstawieniu.

Po zakończeniu liceum dostał się na Uniwersytet w Nowym Jorku. Miał możliwość otrzymać stypendium sportowe i został zaproszony do drużyny koszykarskiej. Zrezygnował z nich, by skupić się na teatrze.



Louis Gossett Jr.: Początek kariery

W 1953 roku za namową nauczyciela wziął udział w castingu do sztuki "Take a Giant Step" wystawianej na Broadwayu. Otrzymał rolę, a później kontynuował swą karierę w kolejnych przedstawieniach, między innymi w "Rodzynku w słońcu" w 1959 roku. W 1961 roku powstała filmowa adaptacja tej sztuki. Gossett Jr. powtórzył swoją rolę, tym samym zaliczając debiut przed kamerą.

Przełomem w jego karierze okazała się rola w serialu "Korzenie" (1977), za którą otrzymał statuetkę Emmy za pojedynczy występ w produkcji dramatycznej lub komediowej. W następnych latach doceniano jego kolejne produkcje telewizyjne. Role w "Backstairs at the White House" (1979) i "Palmerstown, U.S.A." (1980) przyniosły mu nominacje do nagród Emmy.

Zdjęcie Louis Gossett Jr. z Oscarem za film "Oficer i dżentelmen". Obok niego Susan Sarandon i Christopher Reeve / Bettmann / Contributor / Getty Images

Louis Gossett Jr.: Największe sukcesy

W 1982 roku Gossett Jr. otrzymał rolę sierżanta Emila Foleya w filmie "Oficer i dżentelmen" Taylora Hackforda. Jego bohater był surowym instruktorem kandydatów na marines, z którym w konflikt wchodzi jeden z nich — grany przez Richarda Gere'a Zack. Rola przyniosła mu szereg wyróżnień, w tym Oscara dla aktora drugoplanowego. Gossett Jr. był pierwszym czarnoskórym wykonawcą w historii, który zwyciężył w tej kategorii.

W kolejnych latach próbował swych sił w kinie popularnym, między innymi czterech częściach "Żelaznego orła", trzeciej odsłonie "Szczęk" oraz "Punisherze", adaptacji komiksu Marvela. Najlepiej przyjmowano jednak jego role na małym ekranie. Za "Historię Josephine Baker" otrzymał Złoty Glob. Z kolei występ w "Watchmen" przyniósł mu ostatnią w karierze nominację do Emmy.

Louis Gossett Jr.: Ostatnie lata

Gossett Jr. występował do końca swoich dni. Jego filmografię zamyka "Kolor purpury" (2023), za który Gildia Aktorów Filmowych współnominowała go do nagrody za najlepszą obsadę. Film w kwietniu będzie dostępny w Polsce na platformie HBO Max.

Aktor od lat mierzył się z problemami zdrowotnymi. W 2010 roku poinformował, że cierpi na raka prostaty. Zaznaczył, że choroba została wykryta we wczesnym stadium.

Gosset Jr. pozostawił po sobie dwóch synów, Satie'ego i Sharrona, oraz bratanka Roberta, który potwierdził informacje o jego śmierci w rozmowie z Associated Press.