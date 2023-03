Liv Tyler po 15 latach powraca do Kinowego Uniwersum Marvela

W 2008 roku Liv Tyler wystąpiła w roli Betty Ross w filmie zatytułowanym "Incredible Hulk". Był to jej jedyny występ w filmach Kinowego Uniwersum Marvela. Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", aktorka niebawem znów zagra tę postać. Jako Betty Ross pojawi się w filmie "Captain America: New World Order", który trafi do kin w 2024 roku.

Liv Tyler /Luca Carlino/NurPhoto /Getty Images