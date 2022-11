"Listy do M. 5": O czym opowiada film?

"Listy do M." powróciły z piątą częścią wigilijnej opowieści. W kolejnej odsłonie kultowej serii zobaczymy świąteczne perypetie ulubionych bohaterów. Z czym zmierzą się tym razem? Melowi ( Tomasz Karolak ) jak zwykle nic nie wychodzi. Zbieg okoliczności sprawia, że staje się bohaterem mimo woli, a jego nie zawsze kryształowy charakter znowu zostaje wystawiony na próbę. Wojciech ( Wojciech Malajkat ), który nie czuje wszechobecnej radosnej atmosfery, spotyka na swojej drodze kogoś, kto zmienia jego świąteczne plany.

Reklama

Zdjęcie "Listy do M. 5" / Kino Świat / materiały prasowe

Z kolei Karina ( Agnieszka Dygant ) i Szczepan ( Piotr Adamczyk ) uwikłają się w walkę o spadek, który może poróżnić nawet najbliższych. Przekonają się czy z rodziną rzeczywiście dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach. To oczywiście nie wszystko! W tej części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie. Twórcy "Listów do M. 5" skupią się jak zawsze na uniwersalnych wartościach, takich jak miłość, bliskość czy życzliwość, które obecnie są najistotniejsze.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Listy do M. 5" [trailer] materiały prasowe

"Listy do M.": Ta seria bije rekordy

"Listy do M." już od ponad dekady przyciągają do kin ogromne rzesze fanów, każda kolejna część cieszyła się jeszcze większą popularnością od poprzedniej. O tym jak rosło zainteresowanie tą kultową serią, najlepiej świadczą imponujące wyniki box office: "Listy do M." zobaczyło w kinach 2 560 734 widzów, "Listy do M. 2" 2 969 302 widzów, a "Listy do M. 3" 3 013 981 widzów.

Zdjęcie Kadr z filmu "Listy do M" / Kino Świat / materiały dystrybutora

Zobacz również:

Święty Mikołaj: Najsłynniejsze filmowe oblicza

"Listy do M. 5": Reżyser wyjawił, co stanowiło dla niego największe wyzwanie