Lena Karolak: Jak wygląda córka Tomasza Karolaka?

Lena Karolak jest córką aktora Tomasza Karolaka i modelki oraz aktorki Violetty Kołakowskiej . Nastolatka 5 listopada obchodzi swoje 15. urodziny. Para ma jeszcze 10-letnego syna Leona.

Kilka dni temu Lena pojawiła się u boku swego taty na premierze filmu "Listy do M. 5" . Dziewczyna postawiła na dość mroczną stylizację - założyła czarną sukienkę z krótkim rękawem i koronkowymi dodatkami oraz ciężkie, czarne buty do połowy łydek. Trzeba przyznać, że jest coraz bardziej podobna do mamy.

Tomasz Karolak, który we wszystkich częściach "Listów do M" wystąpił w roli Mela, pracującego w wigilię jako święty Mikołaj, bardzo się cieszył z występu z córką na czerwonym dywanie.

Co ciekawe, nastolatka nie planuje na razie iść w ślady znanego taty i zostać aktorką. Wybrała szkołę wojskową. Czyżby zamierzała kontynuować rodzinną tradycję po dziadkach? W końcu rodzice Tomasza Karolaka też byli wojskowymi, w stopniach oficerskich służyli w Pułku Lotniczym i Dywizjonie Rakietowym.



"Ojcostwo definiuje moje życie, bo ja w ogóle uważam, że sensem życia człowieka jest posiadanie potomstwa, a jak tych dzieci nie ma, to jest problem. Bo w końcu co po nas zostanie?" - powiedział Tomasz Karolak w jednym z wywiadów i stwierdził, że dziś nie potrafi nawet wyobrazić sobie swojego świata bez Leny i Leona.

Zdjęcie Lena Karolak na premierze "Listów do M. 5" / Baranowski / AKPA

"Listy do M. 5": Fabuła, obsada, zwiastun

"Listy do M." wracają z piątą częścią wigilijnej opowieści. W kolejnej odsłonie kultowej serii zobaczymy świąteczne perypetie ulubionych bohaterów. Z czym zmierzą się tym razem?



Melowi ( Tomasz Karolak ) jak zwykle nic nie wychodzi. Zbieg okoliczności sprawia, że staje się bohaterem mimo woli, a jego nie zawsze kryształowy charakter znowu zostaje wystawiony na próbę. Wojciech ( Wojciech Malajkat ), który nie czuje wszechobecnej radosnej atmosfery, spotyka na swojej drodze kogoś, kto zmienia jego świąteczne plany. Z kolei Karina ( Agnieszka Dygant ) i Szczepan ( Piotr Adamczyk ) uwikłają się w walkę o spadek, który może poróżnić nawet najbliższych. Przekonają się czy z rodziną rzeczywiście dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach.

To oczywiście nie wszystko. W tej części pojawią się też inni bohaterowie i ich zaskakujące historie. Jedną z nowych postaci będzie grana przez Marię Dębską Majka. W "Listach do M. 5" kobieta będzie uwikłana w miłosny trójkąt, co przełoży się na pierwszy melodramatyczny wątek miłosny w historii kultowego cyklu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Listy do M. 5" [trailer] materiały prasowe

Wideo "Listy do M. 5": Quiz