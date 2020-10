"Listy do M. 4" nie wejdą do kin 4 listopada - poinformował dystrybutor filmu, Kino Świat. Premiera kolejnej części popularnej serii została przeniesiona na "późniejszy termin".

Rafał Zawierucha w filmie "Listy do M. 4" /materiały prasowe

"Zdajemy sobie sprawę z tego, że kolejne części tej serii są przez widzów bardzo wyczekiwane, zyskały status klasyka, a dla wielu osób wyjście do kina z najbliższymi i znajomymi stało się świątecznym rytuałem. Tym bardziej pragniemy podkreślić, że nie była to dla nas łatwa decyzja. Liczymy jednak, że w obecnym czasie spotka się ona z Państwa zrozumieniem" - brzmi fragment oświadczenia producentów "Listów do M. 4".

Najprawdopodobniej "Listy do M. 4" nie trafią więc do kin w tym roku. Okołoświąteczna tematyka komediowej serii sprawia, że na premierę obrazu będziemy mogli poczekać aż rok - do zimy 2021. "O nowej dacie premiery poinformujemy Państwa po podjęciu decyzji w tej sprawie" - zapewnia dystrybutor.

Do swoich ról z poprzednich części powrócą m.in. Piotr Adamczyk i Agnieszka Dygant, jak również Tomasz Karolak, którego nową szefową zagra Magda Boczarska. Cezary Pazura pojawi się w wątku postaci granych przez Wojciecha Malajkata i Izabeli Kuny, a Vanessa Aleksander zamiesza u Borysa Szyca i Magdaleny Różczki.

W zwiastunie zobaczyć można również zapowiadanych wcześniej Eryka Lubosa, Rafała Zawieruchę, Janusza Chabiora, Annę Smołowik i Irenę Melcer.



Cicha noc, na całej połaci śnieg, a spokój i radość w sercach wszystkich? Nie tym razem! W życiu bohaterów "Listów do M." nadchodzi świąteczna zawierucha... Mel (Tomasz Karolak) będzie musiał dostosować się do nowych standardów pracy, Karina (Agnieszka Dygant) i Szczepan (Piotr Adamczyk) wdrożą nowatorskie metody wychowawcze, Wojciech (Wojciech Malajkat) spotka nieoczekiwanego konkurenta do serca Agaty (Iza Kuna), a Karolina (Magdalena Różczka) i Filip (Borys Szyc) będą musieli sprawdzić, czy ich miłość ma szansę przetrwać, gdy pojawi się "ta trzecia" - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu "Listy do M. 4".

Film "Listy do M. 4" wyreżyserował Patryk Yoka, a scenariusz napisali autorzy scenariuszy poprzednich części serii: Marcin Baczyński oraz Mariusz Kuczewski.