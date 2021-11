Lindsay Lohan w ostatnich latach pojawiała się na ekranie sporadycznie i to w epizodach, które przechodziły bez echa. Rezygnując z poważnego aktorstwa, gwiazda przeniosła się do Europy oraz Dubaju, gdzie ostatnio mieszkała. W 2019 roku aktorka zapowiedziała jednak powrót do Stanów i próbę odbudowania kariery, na którą tak ciężko pracowała. Udział w filmie "Christmas in Wonderland" ma być pierwszym krokiem do realizacji tego planu.

Lindsay Lohan powraca w "Christmas in Wonderland"

Bohaterką filmu Netfliksa jest młoda dziedziczka imperium hotelowego, która niedawno się zaręczyła. Podczas zimowych wakacji dziewczyna ulega wypadkowi, w wyniku którego traci pamięci. Znajduje ją i otacza opieką przystojny właściciel górskiego domku, który wraz z córką przygotowuje się do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Na pierwszym zdjęciu z filmu "Christmas in Wonderland" można zobaczyć dwójkę głównych bohaterów spacerujących w zimowej scenerii.

Data premiery filmu "Christmas in Wonderland" nie została jeszcze ujawniona. W serwisie "IMDb" jako przybliżony termin pojawienia się tej produkcji na Netfliksie widnieje przyszły rok, ale nie można wykluczyć, że pojawi się on jeszcze w tym roku w okolicy Bożego Narodzenia. Lindsay Lohan partnerują tu Chord Overstreet, George Young, Jack Wagner i Olivia Perez. Film wyreżyserowała Janeen Damian ("Christmas Waltz").

Netflix kontynuuje swoją politykę tworzenia przynajmniej kilku filmów świątecznych rocznie. Pojawiają się one w okolicach świąt Bożego Narodzenia, a wielu z nich udało się zyskać uznanie widzów. To m.in. "Kronika świąteczna", "Pan Jangle i świąteczna podróż" czy "Zamiana z księżniczką".

