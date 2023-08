Linda miał zagrać z Meryl Streep! Władze PRL utrudniły mu karierę?

Bogusław Linda to ikona polskiego kina. Jego niezapomniane kreacje zyskały uznanie od debiutu 45 lat temu. Miał szansę błyszczeć u boku Meryl Streep w Hollywood. Jednak komunistyczna Służba Bezpieczeństwa i jego życiowe zasady przekreśliły te plany. Co stało na drodze do jego międzynarodowej kariery?

Zdjęcie Bogusław Linda miał szansę zagrać u boku Meryl Streep / Baranowski / AKPA