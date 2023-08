Adam DeVine: Filmy Marvela zrujnowały komedię

Adam DeVine krytykuje filmy Marvela

Adam DeVine w mocnych słowach skrytykował filmy Marvela. Co zarzuca tym produkcjom?



"Oglądając współczesne komedie, dochodzisz do wniosku, że nie są to komedie. Gdzie dowcipy? Gdzie skecze? Wciąż jeszcze można znaleźć jakieś dobre seriale komediowe, ale filmy? To trudne. Moja teoria jest taka, że to Marvel zrujnował komedię, że to komiksowe filmy zrujnowały komedię. Idziesz do kina i spodziewasz się obejrzenia czegoś, co kosztowało 200 milionów dolarów. A komedie tyle nie kosztują. Dochodzisz więc do wniosku, że nie sensu kupować biletu na komedię, skoro możesz wydać tyle samo i obejrzeć coś, co jest warte 200 milionów. Przy czym te filmy też są zabawne" - powiedział Adam Devine w podcaście "This Past Weekend".

Reklama

Aktor jest przekonany, że to właśnie moda na filmy komiksowe skłoniła wielkie wytwórnie do ograniczenia liczby komedii.

"Wszystkie studia filmowe każdego roku wypuszczały kilka komedii. Dzięki temu rocznie trafiało do kin 45 takich filmów. Co tydzień miałeś więc w kinie nową komedię. A w ubiegłym roku było ich sześć albo siedem. To wariactwo" - dodał Devine.

Przy okazji aktor pochwalił swój film "Teściowie poszukiwani" wyprodukowany przez Adama Sandlera. Zdaniem komika został on stworzony w duchu tradycyjnych hollywoodzkich komedii. Opowiada historię kierownika banku, którego oddział zostaje okradziony. Wiele wskazuje na to, że złodziejami mogą być rodzice jego narzeczonej, z którą wkrótce ma wziąć ślub.

W komentarzach do opinii Devine’a dostało się samemu aktorowi, bo jego argumenty nie przekonały kinomanów. "Ten koleś nigdy nie był zabawny", "Wytrzymałem jakieś pięć minut jego najnowszego filmu", "Jeśli chcesz, by komedie pokazywano w kinach, przestań je kręcić dla serwisów streamingowych" - argumentowali.

"Teściowie poszukiwani": Fabuła, obsada, recenzja, zwiastun

Owen Browning (Adam Devine) jest zwykłym kierownikiem banku, który właśnie ma poślubić miłość swojego życia - Parker (Nina Dobrev). Tuż przed ślubem na jego bank napadają słynni Widmowi Bandyci. Owen jest przekonany, że sprawcami napadu są jego przyszli teściowie (Pierce Brosnan, Ellen Barkin), którzy właśnie przybyli do miasta.



Film trafił na platformę streamingową Netfliksa 7 lipca 2023 roku.