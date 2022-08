"L’Immensità" to prowokujący obraz rodziny z lat siedemdziesiątych w czasie ważnych zmian kulturowych i społecznych rozgrywających się w blasku rzymskiego splendoru.

Młoda rodzina Borghetti właśnie wprowadziła się do jednego z nowo wybudowanych bloków mieszkalnych. Przeprowadzka ma wymiar słodko-gorzki. Chociaż rozpościerający się

z najwyższego piętra widok na Rzym jest olśniewający, członkowie rodziny nie są sobie tak bliscy jak kiedyś.



Clara i Felice nie są już zakochani, ale nie potrafią się rozstać. Dla Clary jej wyjątkowa relacja z trójką dzieci staje się ucieczką przed samotnością. Najstarsza córka, Adriana korzysta

z tego, że nikt w sąsiedztwie jej nie zna i zaczyna udawać przed innymi dziećmi, że jest chłopcem. Prowadzi to rodzinę do krytycznego punktu.



Penelope Cruz wcieliła się w rolę matki-marzycielki, w historii o dojrzewaniu niezależnie od wieku, która wzbudza emocje i osobiście angażuje widza.

Wideo First Look Venice Clip: 'L’Immensità' starring Penelope Cruz

Te filmy powalczą o Złote Lwy w Wenecji

W konkursie głównym o główną nagrodę - Złotego Lwa - powalczą 23 tytuły, wśród nich "White Noise" Noaha Baumbacha, który oficjalnie zainauguruje festiwal. Jak podali organizatorzy wydarzenia, film w sposób "jednocześnie zabawny i przerażający, liryczny i absurdalny, zwyczajny i apokaliptyczny" opowiada o amerykańskiej rodzinie, która "usiłuje uporać się z przyziemnymi, codziennymi konfliktami, a jednocześnie zmaga się z uniwersalnymi tajemnicami miłości, śmierci i możliwości osiągnięcia szczęścia w niepewnym świecie". W obsadzie znaleźli się m.in. Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Sam Nivola i Raffey Cassidy.

O statuetkę będą rywalizować również "Il Signore Delle Formiche" Gianniego Amelio, "The Whale" Darrena Aronofsky'ego, "L’Immensita" Emanuele Crialese, "Saint Omer" Alice Diop, "Blonde" Andrew Dominika, "Tar" Todda Fielda, "Love Life" Koji Fukady, "Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths" Alejandro Gonzaleza Inarritu i "Athena" Romaina Gavrasa.

Szansę na wygraną mają ponadto "Bones And All" Luki Guadagnino, "The Eternal Daughter" Joanny Hogg, "Beyond The Wall" Vahida Jalilvanda, "The Banshees of Inisherin" Martina McDonagha, "Argentina, 1985" Santiago Mitre, "Chiara" Susanny Nicchiarelli, "Monica" Andrei Pallaoro, "No Bears" Jafara Panahiego, "All The Beauty And The Bloodshed" Laury Poitras, "A Couple" Fredericka Wisemana, "The Son" Floriana Zellera, "Our Ties" Roschdy Zema oraz "Other People’s Children" Rebekki Zlotowski.



79. festiwal filmowy w Wenecji odbędzie się w dniach 31 sierpnia - 10 września.

