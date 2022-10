Powstaje nowa wersja kultowego niemego filmu "Nosferatu - symfonia grozy"

Lily-Rose Depp i Bill Skarsgard mają zagrać w nowej wersji "Nosferatu" - donosi branżowy magazyn "The Hollywood Reporter".

Robert Eggers , twórca filmów "Wiking" , "Lighthouse" i "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii", zamierza zrealizować swoją wersję legendarnego niemieckiego obrazu niemego F.W. Murnaua z 1922 roku, "Nosferatu - symfonia grozy".

Nie jest on pierwszym reżyserem, który sięga po tę opowieść. W 1979 roku Werner Herzog nakręcił film "Nosferatu wampir", którego gwiazdami byli Klaus Kinski i Isabelle Adjani .

Eggers zdradził, że o filmie myślał już od 2015 roku. Początkowo chciał, żeby głównych bohaterów zagrali Anya Taylor-Joy i Harry Styles. Rozmowy z nimi toczyły się w 2019 roku, ale wciąż były problemy z harmonogramem aktorów, którzy mieli inne zobowiązania.

Reżyser przyznał niedawno, że produkcja przysparza mu tak wiele problemów, że nie jest pewien, czy jego przeznaczeniem jest w ogóle ukończenie pracy.

"Po prostu zaczynam myśleć, że Murnau nie chce, żebym to zrobił. Tak się czuję. Nie wiem dlaczego, staje się takie trudne. Myślę, że Herzog miał większe prawo, żeby to zrobić ze względu na historię niemieckiego kina. Po prostu zastanawiam się, co się dzieje" - wyznał Eggers, goszcząc w podcaście "Bloody Disgusting's 'Boo Crew".

"Oglądałem dużo horrorów, ale 'Nosferatu' było czymś, co widziałem w dość młodym wieku i co naprawdę zmieniło moje życie" - dodał reżyser.

Lily-Rose Depp i Bill Skarsgard w nowej wersji "Nosferatu"

Teraz do pracy nad filmem reżyser "Wikinga" zaprosił Lily-Rose Depp i Billa Skarsgarda . Eggers ma nadzieję, że niebawem produkcja filmu się rozpocznie.

Lily-Rose Depp to córka francuskiej aktorki Vanessy Paradis i hollywoodzkiego gwiazdora Johnny'ego Deppa . Lily-Rose jest modelką i aktorką i ma na swym koncie role w kilku filmach, m.in. "Wilk" , "Voyagers" , "Planetarium" , "Tancerka" czy "Wojowniczki Jogi".

Bill Skarsgard jest synem znanego szwedzkiego aktora Stellana Skarsgårda i wystąpił w takich filmach, jak "To" czy "Deadpool 2" .

