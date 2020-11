Lily James zagra legendarną amerykańską złodziejkę

„Peggy Jo” to kryminalne love-story opowiadające historię pochodzącej z Teksasu złodziejki. Okradała ona banki w przebraniu mężczyzny. W roli głównej w filmie „Peggy Jo” wystąpi Lily James, aktorka znana m.in. z filmów „Kopciuszek”, „Baby Driver” czy „Mamma Mia! Here We Go Again”. Ogłoszony podczas ostatnich targów w Cannes projekt znalazł właśnie swojego dystrybutora na rynki zagraniczne, w tym polski. Będzie nim studio Universal.

Lily James /Tim P. Whitby /Getty Images

Historia opowiedziana w filmie "Peggy Jo" wydarzyła się naprawdę, choć według informacji dotyczących tej produkcji, będzie jedynie luźną podstawą scenariusza. Film reżyseruje Phillip Noyce, pochodzący z Australii twórca takich filmów jak m.in. "Polowanie na króliki", "Salt" czy "Stan zagrożenia". Autorem scenariusza jest aktor Robert Knott, który wcześniej napisał scenariusz westernu "Appaloosa" z Edem Harrisem, Jeremym Ironsem oraz Viggo Mortensenem w rolach głównych.



Lily James w nowym filmie Noyce'a wcieli się w postać Peggy Jo Tallas, kobiety opisywanej jako "Bonnie bez Clyde’a". Zainspirowana ulubionymi filmami, takimi jak "Butch Cassidy i Sundance Kid", oraz chcąca wesprzeć finansowo swoją rodzinę, Peggy Jo na początku lat 90. ubiegłego wieku zaczęła okradać banki w przebraniu mężczyzny. Jej złodziejskim alter ego, o którym wkrótce zaczęło być głośno, był "Kowboj Bob". Ściganej przez FBI udało się jej znaleźć miłość swojego życia. Federalne Biuro Śledcze określiło Peggy Jo jako jedną z najbardziej niezwykłych złodziejek swojej generacji. Zawsze działała w pojedynkę i nigdy nie była uzbrojona.



"To wspaniała, emocjonująca i ekscytująca historia, która przyciągnie uwagę widzów na całym świecie. To opowieść o pragnieniu czegoś więcej niż to, co oferuje ci życie. Eskapistyczna historia z sercem, która humorem, muzyką i klimatem odda hołd wielu naszym ulubionym filmom z lat 70. i 80. ubiegłego wieku" - zapewniają producenci filmu.



"Peggy Jo" to jeden z kilku projektów, w których będzie można zobaczyć Lily James. Niedawno premierę miał wyprodukowany przez Netflix dramat "Rebeka" z jej udziałem. James ukończyła też zdjęcia do opartego na prawdziwej historii filmu "The Dig", w którym partneruje jej Ralph Fiennes. Aktualnie aktorka pracuje na planie komedii romantycznej "What’s Love Got to Do with It?", gdzie wystąpi u boku Emmy Thompson oraz nagrywa serial "The Pursuit of Love" oparty na motywach powieści Nancy Mitford.