Film "Licorice Pizza" w reżyserii Paula Thomasa Andersona, od początku wywoływał kontrowersje. Choć większość krytyków entuzjastycznie oceniła głośny komediodramat, natychmiast pojawiły się też głosy krytyki. Niektórym odbiorcom nie spodobały się sceny przedstawiające rasistowskie zachowania względem Azjatów, inni wskazywali na wysoce niestosowny ich zdaniem wątek romansu 25-letniej bohaterki z młodszym o 10 lat chłopcem.

Skyler Gisondo pozwał do sądu stylistkę za... nieudany masaż. "Rażące zaniedbanie"

Równie głośno, co o samym filmie, może być wkrótce o tym, co działo się na planie. Właśnie okazało się bowiem, że jeden z gwiazdorów "Licorice Pizza" wytoczył proces zatrudnionej przez produkcję fryzjerce. Powodem roszczeń Skylera Gisondo nie jest jednak to, że Lori Guidroz zrobiła mu szpecącą fryzurę. Aktor utrzymuje, że kobieta samowolnie zrobiła mu fatalny w skutkach masaż. Podczas przygotowań do kolejnego dnia zdjęciowego, Guidroz, która odpowiadała za charakteryzację aktora, w pewnym momencie zaczęła go masować. Gisondo twierdzi, że doznał obrażeń szyi, w wyniku których wymagał bliżej nieokreślonej "pomocy medycznej". Z pozyskanych przez "TMZ" dokumentów sądowych wynika, iż gwiazdor pozwał stylistkę za "rażące zaniedbanie".

Gisondo twierdzi, że kobieta wykazała się skrajną lekkomyślnością, gdyż nie ma uprawnień do wykonywania takich zabiegów. I podkreślił, że kontuzja - poza bólem i koniecznością poddania się rekonwalescencji - spowodowała też realne straty finansowe. W wyniku powstałych obrażeń aktor przez jakiś czas był bowiem niezdolny do pracy, co wpłynęło na jego zarobki. Teraz domaga się od Guidroz odszkodowania w oparciu o dowody, którymi rzekomo dysponuje. Wysokość żądanej przez niego kwoty nie została ujawniona.

Pozwana stylistka fryzur dotychczas cieszyła się dużym uznaniem w branży. Z jej usług korzystali w przeszłości m.in. Orlando Bloom, David Bowie i Ben Stiller.

