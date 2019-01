Licealistka zagra u Spielberga w "West Side Story"

Rachel Zegler, 17-letnia uczennica liceum, zagra Marię w remakeu słynnego musicalu "West Side Story". Film wyreżyseruje Steven Spielberg, który podkreślił, że role w jego wersji są kreowane przez aktorów Ameryki Łacińskiej, w przeciwieństwie do oryginału z 1961 roku.

"Jestem bardzo szczęśliwy, że stworzyłem zespół, który odzwierciedla ogromny talent społeczności latynoskiej w Stanach Zjednoczonych, we wszystkich aspektach" - powiedział reżyser, cytowany przez "Hollywood Reporter".



"Jestem zafascynowany siłą talentu tych młodych artystów, i wierzę, że przyniosą oni nową i intensywną energię do tego wspaniałego projektu muzycznego, co jest teraz bardziej istotne niż kiedykolwiek" - dodaje Spielberg. Reżyser podkreślił, że role w jego wersji "West Side Story" są kreowane przez aktorów Ameryki Łacińskiej, w przeciwieństwie do filmu z 1961 roku.

Urodzona w Kolumbii Amerykanka Rachel Zegler zagra rolę Marii. W poprzedniej wersji rola była wykonywana przez Natalie Wood. "Jestem bardzo wdzięczna, że mogę współpracować z jednym z moich ulubionych reżyserów i z tą niesamowitą obsadą" - napisała na Twitterze młoda aktorka.

Rachel Zegler to nowicjuszka w filmie, jej idolką jest Rita Moreno, portorykańska aktorka, która zdobyła Oscara właśnie za rolę Anity w "West Side Story". Zresztą Moreno jest pierwszą hiszpańską aktorką, która otrzymała: Emmy, Złotego Globa, Oscara, Grammy i nagrodę Tony.

Latynoamerykańska aktorka z filmu z 1961, Rita Moreno będzie obecna także w remake'u, nie tylko jako producent wykonawczy, ale także w roli Valentiny. Rolę Anity zagra Ariana DeBose, która mówi, iż jest "bardzo zaszczycona, że może podążać śladami niezwykłych kobiet, które grały Anitę".

"West Side Story" jest adaptacją musicalu Leonarda Bernsteina. Kompozytor stworzył go zainspirowany niemożliwą miłością pary kochanków z dramatu Szekspira "Romeo i Julia". Tu walczą ze sobą gangi Sharks i Jets, zastępując rodziny Montekich i Kapuletich z literackiego pierwowzoru.

Data premiery remake'u nie została jeszcze podana.