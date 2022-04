"Bardzo mu współczuję. Myślę o nim każdego dnia" - mówi Liam Neeson dziennikowi "The New York Post", pytany o Bruce’a Willisa , u którego zdiagnozowano afazję. "To szczególnie przejmujące w przypadku aktora" - dodaje.

Neeson jest jedną z wielu gwiazd, które bardzo poruszyła informacja opublikowana pod koniec marca przez rodzinę Willisa, że ten musi zrezygnować z dalszego grania w filmach z powodu afazji. Choroby objawiającej się utratą zdolności mówienia, a także czytania i pisania, powstałej na skutek uszkodzenia mózgu. Jak zdradził w rozmowie z "The Sun" znajomy Willisa, przyczyną afazji, może być uraz głowy, którego aktor doznał w 2003 roku na planie filmu "Łzy Słońca". Neeson jest o trzy lata starszy od Willisa - w czerwcu skończy 70 lat i jego domeną również jest kino akcji. Łatwo mu więc wczuć się w sytuację Bruce’a. Irlandczyk narażony jest też na choroby neurologiczne z tego względu, że w młodości amatorsko uprawiał boks - został nawet mistrzem Ulsteru. A przecież z powodu tego sportu właśnie powodu słynny bokser Ali, zmagał się pod koniec życia z Parkinsonem.

Liam Neeson: Lęk przed Alzheimerem

Nie dziwi zatem lęk, jaki aktor czuje przed przed Alzheimerem. Z początkami tej choroby mierzy się także bohater, którego Neeson kreuje w thrillerze "Memory" - ten wejdzie do kin 28 kwietnia. W tym obrazie Martina Campbella - reżysera znanego z "Casino Royale" i "Goldeneye", Neeson gra płatnego zabójcę, który odmawia wykonania zlecenia i sam staje się celem. To remake belgijskiego filmu "Pamięć zabójcy" z 2003 roku.

Wideo Memory | Official Trailer | Only In Theatres April 29

"Kilka razy poczułem strach przed Alzheimerem. Pojawia się on u mnie, gdy np. zapomnę nazwiska aktora, z którym pracowałem dwa, trzy lata temu. Wkurzam się, kiedy nie mogę sobie tego przypomnieć. Ale może wszyscy bywamy tacy roztargnieni" - powiedział. Gdy chodzi o "Memory", to partneruje mu m.in. Monica Bellucci .

"Przygotowując się do filmu, obejrzałem kilka bardzo traumatycznych dokumentów na temat choroby Alzheimera i demencji, oczywiście przeczytałem też kilka książek na ten temat. Poza tym mam przyjaciela w Irlandii, który jest starszy ode mnie i który ma bardzo wyraźne wczesne oznaki demencji. Ciężko na to patrzeć. To straszna dolegliwość" - mówił Neeson. Gwiazdor dodał że zna też kilku aktorów w Londynie, którzy nie są już zdolni nauczyć się tekstu. Chociaż kiedyś zachwycali na scenie, w filmie i telewizji.

Liam Neeson: Spokojny Irlandczyk 1 / 11 Irlandzki aktor Liam Neeson w środę, 7 czerwca, kończy 65 lat. Ma aż 193 centymetry wzrostu. "Na początku kariery zdarzyło mi się kilka razy odpaść na castingu z tego powodu. Z czasem ludzie się przyzwyczaili do mojego wzrostu. A dziś chyba nikt sobie nie wyobraża, że Liam Neeson mógłby być niższy" - mówił w rozmowie z "Tele Tygodniem". Aktor ujawnił też, że kilkanaście lat temu odrzucił propozycję roli Jamesa Bonda. "Moja, wtedy jeszcze narzeczona, powiedziała, bym zapomniał o ślubie, jeśli przyjmę rolę 007. Pewnie odstraszyła ją reputacja kobieciarza, jaką Bond się cieszy" - Neeson żartobliwie skomentował całe zdarzenie. Źródło: East News Autor: Everett Collection udostępnij

