Według serwisu Deadline, film bada wpływ perkusistów na wielkość zespołów rockowych. Kreutzmann zaś twierdzi, że podjął się projektu, by - jak oświadczył - zrozumieć swojego ojca oraz instrument, który "zdefiniował jego życie".

"Let There Be Drums!": Skąd pomysł na film?

Bill Kreutzmann zaczął grać na perkusji w wieku 13 lat. Początkowo ćwiczył na wypożyczonym mu zestawie Slingerland. Jako nastolatek ćwiczył sam na perkusji w swojej szkoły średniej, ponieważ jego nauczyciel muzyki stwierdził, że nie nadąża za jego pasją.

"Pomysł zrobienia filmu "Let There Be Drums!" naprawdę przyszedł do mnie jako prezent. Dosłownie" - stwierdził Kreutzmann junior w oświadczeniu. "Wszystko zaczęło się w Boże Narodzenie 1977 roku, gdy dostałem kamerę Super-8. Pierwsze domowe filmy, które nakręciłem, przedstawiały mojego tatę na scenie w Winterland w San Francisco. Zostały nakręcone z mojej perspektywy, siedziałem tuż za nim, na podwyższeniu perkusji, aby mógł mieć mnie na oku podczas występów Grateful Dead. Perkusja i grający na nich perkusiści byli głównym elementem mojego życia".

76-letni dziś Bill Kreutzmann pozostał w zespole Grateful Dead aż do jego rozwiązania po śmierci Jerry'ego Garcii w 1995 roku, co uczyniło go jednym z czterech członków zespołu, który grał na każdym z 2300 koncertów zespołu. W 1994 roku Kreutzmann i pozostali członkowie Grateful Dead zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame.

Jego syn Justin został filmowcem i wyprodukował m.in. dokument o Grateful Dead, zatytułowany "Long Strange Trip", wydany w maju 2017 roku przez Amazon Films.

