Główna rola w komedii " Zakonnica w przebraniu " to jedna z najbardziej znanych pozycji w aktorskim portfolio Whoopi Goldberg . W filmie nakręconym w 1992 roku słynna komiczka wcieliła się w piosenkarkę, która staje się świadkiem morderstwa i zostaje zmuszona przez policję do ukrywania się przed zabójcą w klasztorze.

Żywiołowa osobowość i rozrywkowy tryb życia tytułowej bohaterki nie przystaje jednak do rygorystycznych zasad panujących wśród zakonnic, co prowadzi do wielu komicznych sytuacji.

Za swoją kreację Goldberg została nominowana do Złotego Globu i nagrody MTV. Produkcja cieszyła się na tyle dużym zainteresowaniem widzów, że zaledwie rok później powstała jej kontynuacja zatytułowana " Zakonnica w przebraniu 2: Powrót do habitu ". Fabuła znów koncentruje się na Deloris, która chcąc pomóc swoim przyjaciółkom wyjść z kłopotów finansowych, decyduje się ponownie przywdziać habit i zostać nauczycielką muzyki w szkole.

"Zakonnica w przebraniu" powróci z trzecią częścią

O planach nakręcenia trzeciej odsłony serii mówi się od 2020 roku. Ogłoszono wówczas, że realizacją zajmie się Walt Disney Studios Motion Picture Productions.

Zakonnica w przebraniu powraca! Whoopi Goldberg znów zagra główną rolę i będzie pełnić funkcję producentki. Produkować film będzie też Tyler Perry. Premiera obrazu odbędzie się na platformie Disney+ ogłosili przedstawiciele wytwórni

Jesienią zeszłego roku dowiedzieliśmy się, że za kamerę stanie amerykański reżyser i scenarzysta Tim Federle.

Whoopi Goldberg potwierdza kontynuację "Zakonnicy w przebraniu"

O tym, że prace nad sequelem "Zakonnicy w przebraniu" nabrały tempa, poinformowała sama gwiazda produkcji w wywiadzie udzielonym "Entertainment Tonight".

Próbuję to zrobić od sześciu lat. Mówiono mi, że nikogo to nie zainteresuje. Ci malkontenci powinni byli ugryźć się w język stwierdziła aktorka

Dynamicznie posuwamy się naprzód – zarówno jeśli chodzi o scenariusz, jak i produkcję, więc jestem niesamowicie podekscytowany. Ten film to esencja Whoopi. Chcemy, żeby kolejna część znów dodała widzom otuchy. To będzie naprawdę fenomenalna rzecz dodał Perry

Szczegóły na temat fabuły i daty premiery obrazu nie zostały jeszcze ujawnione.

