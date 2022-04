"Złożyłem rezygnację z funkcji dyrektora, ponieważ doszedłem do wniosku, że czas chociaż trochę odpocząć. Nie chciałbym przy tym zupełnie rezygnować z zaangażowania w kinematografię polską, dlatego nadal będę dyrektorem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Gdyńskiej Szkoły Filmowej oraz Prezesem Zarządu Pomorskiej Fundacji Filmowej" - powiedział PAP Leszek Kopeć.



Leszek Kopeć od lat związany jest z filmem i Gdynią. W 1999 r. został dyrektorem Neptun Filmu, a następnie dyrektorem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W 2005 roku objął stery Centrum Kultury w Gdyni, które prowadził przez pięć lat. W 2010 roku został dyrektorem Gdyńskiej Szkoły Filmowej, a w 2015 roku dyrektorem Gdyńskiego Centrum Filmowego. Stanowisko to piastował nieprzerwanie do wtorku. "To były znakomite lata" - podsumował były dyrektor.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek w przesłanym komunikacie napisał, że Leszek Kopeć swoją aktywnością znacznie wykracza poza to wszystko, co ma związek z Gdynią Filmową. "To zarówno organizacja festiwalu, ale także prowadzenie tego niezwykłego miejsca w Gdyni, jakim jest GCF, budowanie całego środowiska i prowadzenie wielu działań związanych z tym, że film stał się najważniejszym elementem związanym z gdyńską kulturą" - wskazywał prezydent.

Leszek Kopeć po odejściu z GCF nadal pozostanie dyrektorem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Gdyńskiej Szkoły Filmowej oraz Prezesem Zarządu Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni. "Pozostaję przez jakiś czas przy tych wydarzeniach, które są filarami filmowej Gdyni" - podsumował Kopeć.



We wtorek, funkcję dyrektora GCF przejął dotychczasowy zastępca - Jerzy Rados, który jest reżyserem, fotografem i producentem filmowym. Ma na swoim koncie również filmy dokumentalne, wideoklipy i programy telewizyjne. Rodos jest również współzałożycielem i wicedyrektorem Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

