W tym tygodniu na półki księgarń trafiła książkowa kontynuacja kultowego thrillera sensacyjnego "Gorączka" z 1995 r., który przez wielu uważany jest za najlepszy film nakręcony przez Michaela Manna . Słynny reżyser jest też współautorem literackiego sequela "Gorączki".



Wideo "Gorączka": Trailer HD (1995)



Leonardo DiCaprio jako James Dean?

Podczas wywiadu z serwisem Deadline reżyser wyjawił, że tuż przed powstaniem filmu o pojedynku między detektywem Vincentem Hanną a przebiegłym złodziejem Neilem McCauleyem, przymierzał się do nakręcenia innego dużego filmu. Miała to być biografia Jamesa Deana . Pewna kwestia sprawiła jednak, że pomysł spalił na panewce.



"Miałem genialny scenariusz. Głowiłem się, kto mógłby zagrać Jamesa Deana. I znalazłem faceta, ale był za młody. To był Leonardo DiCaprio . Zrobiliśmy test ekranowy, który wypadł niesamowicie. Myślę, że Leo miał wtedy 19 lat. (...) Odwracał twarz w jednym kierunku i widzieliśmy w nim Jamesa Deana. Ale potem odwracał ją w drugim kierunku i widzieliśmy dzieciaka. Czułem, że byłby idealny do tej roli za trzy lata" - wyjawił.



Reklama

Leonardo DiCaprio: Ostatni z wielkich 1 / 17 Za kilkanaście lat jego nazwisko będziemy wymieniac jednym tchem z wielkimi Hollywood: Alem Pacino, Robertem De Niro oraz Dustinem Hoffmanem. Obchodzący dziś 40. urodziny Leonardo DiCaprio udowodnił już jednak nie raz, że potrafi zagrać w dosłownie wszystko. Aby dogonić słynnych poprzedników, brakuje mu chyba tylko Oscara (ma na koncie aż 4 nominacje). Po raz pierwszy na kinowym ekranie oglądaliśmy go jednak w w 1991 roku w komediowym horrorze sci-fi "Critters 3". Źródło: materiały prasowe udostępnij

Dla przypomnienia, Dean, gdy zginął w wypadku samochodowym, miał 24 lata.

James Dean: Życie na krawędzi 1 / 8 John Lennon powiedział kiedyś, że bez Jamesa Deana Beatlesi nigdy by nie powstali, a Elvis Presley nazwał go geniuszem. Choć w swoim dorobku miał jedynie trzy role główne, Ameryka zwariowała na punkcie przystojniaka, który stał się ikoną popkultury i symbolem nonkonformizmu. Źródło: Reporter Autor: LFI/Avalon.red/REPORTER udostępnij