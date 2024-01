Leonardo DiCaprio i Sean Penn w jednym filmie. Zagrają u cenionego reżysera

Produkcja filmu, który powstanie dla wytwórni Warner Bros., rozpocząć ma się jeszcze w tym miesiącu w Kalifornii.



Szczegóły projektu trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że jego budżet będzie oscylował w granicach 100 milionów dolarów - całkiem pokaźna kwota na twórcę, którego ostatni film, kosztujący 40 milionów dolarów "Licorice Pizza", okazał się kasową wpadką.

Według osoby związanej z produkcją nowy film Paula Thomasa Andersona,z wieloma równoprawnymi bohaterami, będzie osadzony we współczesności.

Akcja ostatniego filmu Paula Thomasa Andersona "Licorice Pizza" rozgrywała się w latach 70. ubiegłego wieku w San Fernando Valley. Syn Philipa Seymoura Hoffmana - Cooper Hoffman- wcielił się w Gary'ego Valentine'a, ucznia liceum, który jako dziecko odnosił sukcesy w branży filmowej. Jak wynika ze zwiastuna produkcji, fabuła kręcić się będzie wokół znajomości Gary'ego z niejaką Alaną Kane. W tę postać wcieliła się Alana Haim z tercetu Haim, który tworzy razem z dwoma siostrami.



W produkcji pojawili się także m.in. Bradley Cooper i Sean Penn.



Leonardo DiCaprio: Od Scorsese do Andersona

Ostatnią rolą Leonarda DiCaprio pozostaje występ w filmie Martina Scorsese "Czas krwawego księżyca". Wcielił się w nim przystojnego, choć niezbyt rozgarniętego Ernesta Burkharta. Mężczyzna przyjeżdża na ranczo swojego wuja Williama Hale'a (De Niro) - mafijnego bossa, który przedstawia się jako przyjaciel Indian, ale w rzeczywistości nie cofnie się przed niczym, by zgarnąć ich majątek. Uświadomiony przez Hale'a, z jak zamożnym plemieniem mają do czynienia, Burkhart postanawia wesprzeć jego nikczemny pomysł na zdobycie bogactwa. Plan chwilowo staje pod znakiem zapytania, gdy Ernest poznaje Indiankę Mollie ( Lily Gladstone ), która zauroczyła go od pierwszego spotkania.



Krytycy twierdzą, że to najlepsza rola DiCaprio od lat.