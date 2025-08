Legendarny aktor odpowiada na krytykę. Nie gryzł się w język

W czasie swojej kariery Clooney słyszał wielokrotnie, że nie jest wszechstronnym aktorem. Krytycy zarzucali mu, że dobiera postaci, które są do niego podobne. "Ludzie mówią, że gram tylko siebie? Mam to gdzieś" – stwierdził bezceremonialnie aktor.

"Nie ma w moim przedziale wiekowym wielu gości, którzy mogą nakręcić szaloną komedię jak ‘Bracie, gdzie jesteś?’, a potem zrobić ‘Michaela Claytona’ lub ‘Syrianę’. Jeśli to oznacza, że zawsze gram siebie, to naprawdę mam to w głębokim poważaniu" – kontynuował.

George Clooney szczerze o swojej karierze. Nie brakowało w niej porażek

W filmie "Jay Kelly" Clooney wcielił się w 60-letniego aktora, który mierzy się ze swoją karierą i życiowymi wyborami. "Próbowałeś kiedyś zagrać samego siebie? To nie jest takie proste" – dodał.

"Moja kariera nie składa się z samych zwycięstw. Nie odniosłem prawdziwego sukcesu do 33. roku życia [premiery serialu ‘Ostry dyżur’]. Pracowałem wtedy od 12 lat. Naprawdę, rozumiem, jakie to wszystko ulotne i, szczerze mówiąc, jak niewiele ma to wspólnego ze mną" – zakończył 64-letni aktor.

"Jay Kelly". Kogo jeszcze zobaczymy w wyczekiwanym filmie?

Jay Kelly ukaże się na platformie Netflix 5 grudnia 2025 roku. Wcześniej pojawi się w ograniczonej dystrybucji kinowej w Stanach Zjednoczonych. Obok Clooneya zobaczymy w nim Laurę Dern, Adama Sandlera, Islę Fisher, Gretę Gerwig, Riley Keough i Stacy’ego Keacha.

George Clooney. Najważniejsze wyróżnienia

Clooney jest laureatem dwóch Oscarów – za drugoplanową rolę w "Syrianie" (2005) i produkcję "Operacji Argo" (2012) Bena Afflecka. Otrzymał także wiele innych prestiżowych nagród, w tym trzy Złote Globy i Złotą Osellę na festiwalu w Wenecji za scenariusz "Good Night and Good Luck".