Bohaterkami filmu "80 for Brady" są cztery przyjaciółki w wieku 80 plus, które są fankami drużyny futbolu amerykańskiego New England Patriots. Wybierają się więc w podróż na finałowy mecz sezonu 2016/2017, by zobaczyć na boisku swojego idola, Toma Brady'ego. Ta wyprawa zmieni ich życie.



W tamtym meczu drużyna New England Patriorts pokonała Atlantę Falcons, a Brady został najbardziej wartościowym graczem Super Bowl. Do historii przeszedł dzięki temu, że w ciągu 22 lat gry siedmiokrotnie wygrywał Super Bowl. Do jego sławy przyczynił się też fakt, że jest mężem brazylijskiej supermodelki Gisele Bündchen.

Film ma imponującą obsadę. Jak dowiedział się serwis The Hollywood Reporter, wystąpią w nim trzy laureatki Oscara - Jane Fonda , Sally Field i Rita Moreno oraz nominowana do tej nagrody Lily Tomlin . Aktorskim talentem popisze się też Tom Brady, który zagra samego siebie.



Zaangażuje się także w produkcję tego przedsięwzięcia poprzez firmę producencką 199 Productions, którą założył w 2020 r. Przy tym gwiazdorskim składzie blado wypada nazwisko reżysera filmu i współscenarzysty, którym jest młody twórca Kyle Marvin.

Zdjęcia do tej produkcji ze stajni Paramount Pictures mają rozpocząć się wiosną tego roku.

