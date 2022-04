Środowisko filmowe podzielone

Atak Willa Smitha na prowadzącego oscarową galę Chrisa Rocka z pewnością zapisze się w pamięci widzów jako jedno z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń w historii Oscarów. Opinia publiczna jest podzielona. Niektórzy krytykują, inni wspierają aktora. Opiniotwórczy dziennikarze grzmią, że Will Smith, powinien ponieść poważną karę za uderzenie Chrisa Rocka. Zwłaszcza że jako osoba znana może być dla innych inspiracją. Do sprawy odniosło się również wiele znanych postaci show-biznesu. "Innym może się to nie podobać, ale to najpiękniejsza rzecz, jaką widziałam w życiu, bo uwierzyłam, że są na świecie mężczyźni, którzy troszczą się o swoje kobiety" - powiedziała dobitnie w rozmowie z "People" Tiffany Haddish.

Przypomnijmy, że Chris Rock zażartował ze sceny z aktora oraz jego żony, Jady Pinkett Smith. Komik odniósł się do wyglądu aktorki, stwierdzając, że mogłaby wystąpić w drugiej części "G.I. Jane" (w oryginalnym filmie z 1997 roku Demi Moore występuje z ogoloną głową). Jada Pinkett Smith na niewybredny żart prowadzącego zareagowała zniesmaczoną miną. Przypomnijmy, że gwiazda cierpi na chorobę autoimmunologiczną zwaną alopecją. Atakuje ona mieszki włosowe, co powoduje wypadanie włosów, a w konsekwencji całkowite łysienie.

Laureat Oscara ostro o czynie Willa Smitha

Zdjęcie Ahmir "Questlove" Thompson z Oscarem dla filmu "Summer od Soul" / Rich Fury/VF22/Getty Images for Vanity Fair / Getty Images

Sam aktor publicznie przeprosił Chrisa Rocka za uderzenie go w twarz. "Moje zachowanie podczas rozdania Nagród Akademii było niedopuszczalne i niewybaczalne. Żarty ze mnie to coś, z czym mogę żyć, ale dowcip o chorobie mojej żony to zbyt wiele, zareagowałem emocjonalnie - przekazał w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Nie uspokoiło to jednak dyskusji. Do skandalu odniósł się niedawno inny laureat tegorocznych Oscarów - Joseph Patel, który wyprodukował nagrodzony Oscarem film dokumentalny "Summer of Soul". Na chwilę przed przyznaniem filmowi statuetki, Chris Rock rzucił niefortunnym żartem, który tak zdenerwował Willa Smitha. Patel opublikował post, w którym w gorzkich słowach napisał, że przez swój czyn Smith "okradł" nagrodzony Oscarem ekipę filmową oraz resztę nominowanych w tej kategorii. Zamiast o filmach dokumentalnych wszyscy mówili o ataku na scenie Dolby Theatre.

"Myślę, że to, co zrobił Will, było samolubne. Okradł tę kategorię ze swojego momentu. To pozbawiło inne doskonałe i niesamowite filmy ich momentu uznania w tym, co było MOCNYM rokiem dla dokumentów. I okradło 'Summer of Soul' oraz nasz zespół z naszej chwili. Głośnego, entuzjastycznego wiwatu dla uznanego filmu" - dodał producent.

Zdjęcie Will Smith podczas oscarowej gali / Myung Chun / Los Angeles Times via Getty Images / Getty Images

Czyn aktora skrytykowała większość ankietowanych obywateli USA. Aktorowi kibicują głównie młodsi Amerykanie. Wynika to m.in. z badań, które wkrótce po "oscarowym mordobiciu" przeprowadziły amerykańskie firmy badające opinię publiczną. W badaniu przeprowadzonym przez oddział YouGov, międzynarodowej firmy z siedzibą w Londynie, respondenci mieli odpowiedzieć na pytanie: czy Smith w odpowiedzi na żart Chrisa Rocka miał prawo zareagować, tak jak zareagował?

Podsumowując ankietę przeprowadzoną wśród 1319 Amerykanów, YouGov stwierdziło, że 61 proc. respondentów uznało postępek Willa Smitha za "niewłaściwy", przy czym nieco mniej, bo 59 proc. stwierdziło, że w ogóle nie można bić ludzi za to, co powiedzieli. 21 proc. uznało, że Smith zachował się właściwie. Inni nie mieli na ten temat zdania. Najwięcej osób, którym nie podobał się czyn Smitha, znalazło się w przedziale wieku: "65 lat i powyżej".

Po wejściu na scenę i uderzeniu Rocka, Smith wrócił na swoje miejsce, nie niepokojony przez ochroniarzy. Później przyjął Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę w filmie "King Richard: Zwycięska rodzina". W ankiecie YouGov aż 70 proc. respondentów uznało, że aktor nie powinien za swój czyn zostać pozbawiony nagrody.



