W tym roku Anna Mucha jest być może pierwszą polską gwiazdą, która w swoich mediach społecznościowych zaczęła budować nastrój przed Bożym Narodzeniem. Aktorka już 2 listopada zamieściła na InstaStories nagranie, w którym nuci refren piosenki brytyjskiego duetu Wham! "Last Christmas", bez której trudno wyobrazić sobie przedświąteczny czas. "No to już można! Dzień dobry Kochani! To już za chwilę" - napisała pod filmikiem, którym otwiera sezon bożonarodzeniowy.

Anna Mucha: Nie wie, jak brzmi tekst "Last Christmas"

Na kolejnej relacji aktorka zanosi się śmiechem i to tak bardzo, że prawie nie jest w stanie mówić. "Ten moment, kiedy orientujesz się, po tylu latach słuchania tej piosenki, że to nie jest 'Last Year' tylko 'Last Christmas'" - tłumaczy przyczynę swojego rozbawienia.



Najwyraźniej fani błyskawicznie wytknęli jej błąd. W pierwszym zdaniu aktorka śpiewa "Last year, I gave you my heart", podczas gdy wers powinien zaczynać się od "Last Christmas...". "Zaśpiewać wam coś jeszcze?" - pyta na koniec relacji rozbawiona Mucha.

Aktorka miała wiele czasu, by nauczyć się tekstu "Last Christmas". Piosenkę wydano 3 grudnia 1984 r., gdy Anna Mucha miała 4,5 roku. Co ciekawe, ten nieoficjalny świąteczny hymn wcale nie opowiada o Bożym Narodzeniu, tylko o nieszczęśliwej miłości. George Michael i Andrew Ridgeley stworzyli zarys tego utworu po niedzielnym obiedzie w domu rodzinnym tego pierwszego, w jego pokoju z lat dziecięcych. Z piosenką idzie w parze teledysk nakręcony w szwajcarskim kurorcie Saas-Fee. Klip ma na YouTubie 622 mln wyświetleń. W 2019 r. doczekał się wersji w jakości 4K.

