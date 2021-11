O swojej relacji z Seanem Connerym aktorka opowiedziała przy okazji promocji swojej książki "Little Sister", którą poświęciła śledztwu, jakie przeprowadziła w sprawie tajemniczej śmierci swojej siostry, zmarłej w 1981 roku aktorki Natalie Wood. W kwestii Connery’ego za język pociągnął ją dziennikarz serwisu Fox News.

Lana Wood: Romans z Seanem Connerym

Aktorka powiedziała, że poznała szkockiego gwiazdora, zanim dostała rolę jako Plenty O’Toole w filmie "Diamenty są wieczne". Spotykała się wówczas z amerykańskim producentem Jeromem Hellmanem, który przyjaźnił się z Connerym. Aktor zaprosił ich do siebie na kolację w swoim domu. "Był bardzo magnetyczny, bardzo charyzmatyczny. Czułem się z nim tak dobrze. Spędziliśmy wspaniały wieczór" - stwierdziła.

Zapoczątkowana wtedy znajomość rozwinęła się jakiś czas później, gdy oboje dostali angaże w filmie "Diamenty są wieczne". "Kiedy pierwszego dnia na planie zobaczyłem Seana idącego przez lobby, byłam zachwycona. Wcześniej byłam kłębkiem nerwów. Poczułam, że mam tam przynajmniej jednego przyjaciela" - wspomina Wood początek ich znajomości i pracy na planie.

Zdjęcie Sean Connery i Lana Wood na planie filmu "Diamenty są wieczne" / UNITED ARTISTS / Agencja FORUM



Praca nad filmem do tego stopnia ich zbliżyła, że wkrótce wdali się w romans. "Pamiętam, że byłam bardzo zakłopotana, kiedy musieliśmy kręcić sceny miłosne, ponieważ staraliśmy się, by ludzie nie dowiedzieli się o naszej relacji" - opowiada. Wood dodała też, że to ona przerwała ich amory. Była bowiem wtedy w związku z kompozytorem Lesliem Bricussem, którego - jak twierdzi - bardzo kochała.



"Sean był absolutnie cudowny, ale nie mogłam się z nim dalej spotykać" - wspomina Wood. Musiałem mu to powiedzieć. Kiedy to usłyszał, powiedział: 'Absolutnie rozumiem'. I to wszystko. Byliśmy akurat w korytarzu prowadzącym do kasyna, szykując się do zdjęć" - opowiada Wood. Aktorka po latach zrozumiała, dlaczego Connery przyjął jej słowa tak spokojnie. "Wiele lat później, nagle mnie olśniło. Pewnie pomyślał: 'Co za głupia dziewczyna! To oczywiste, że nie stworzymy związku'" - wyznała aktorka.

Lana Wood jako Plenty O’Toole

Zdjęcie Lana Wood w 1971 roku / Cyril Maitland/Mirrorpix / Getty Images



W siódmym oficjalnym filmie o przygodach brytyjskiego agenta Lanę Wood oglądamy ledwie przez kilka minut. Jest ona kobietą, którą Bond poznaje w kasynie w Las Vegas. Gdy udaje się z nim do apartamentu, ich schadzkę zakłócają gangsterzy. Zostaje przez nich wyrzucona przez okno, ale szczęśliwie ląduje w pełnym wody basenie. Lana Wood nie miała szczęścia do udanych związków. Za mąż wychodziła aż sześciokrotnie.



Wideo Diamonds Are Forever Movie CLIP - I'm Plenty (1971) HD

