Lady Gaga i Adam Driver w "House of Gucci"

Gdy niedawno we Włoszech rozpoczęły się zdjęcia do nowego filmu Ridleya Scotta "House of Gucci", w sieci szybko pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu zrobione z oddali przez gapiów. W reakcji na ten fakt twórcy filmu podzielili się pierwszą oficjalną fotografią z tej produkcji.

Na oficjalnym koncie twitterowym Lady Gagi, która występuje w "House of Gucci" w roli głównej, pojawił się wpis opatrzony krótkim komentarzem: "Signore e Signora Gucci #HouseOfGucci". Do wpisu dołączone zostało zdjęcie Lady Gagi i Adama Drivera, którzy w filmie wcielają się w postaci Patrizii Reggiani Martinelli i Maurizio Gucciego.



Patrizia i Maurizio wyglądają na fotografii na szczęśliwych. Zdjęcie zrobione zostało we włoskich górach, gdzie prawdopodobnie wypoczywają. Postać grana przez Adama Drivera zwraca uwagę białym swetrem i okularami w dużych oprawkach, natomiast postać Lady Gagi obwieszona jest kosztownościami. Nic, poza nieprzejednaną miną Patrizii, nie wskazuje na to, żeby wkrótce miało wydarzyć się coś niedobrego.

Film "House of Gucci" to produkcja biograficzna oparta na motywach książki Sary Gay Forden "Gucci: Potęga mody, szaleństwo pieniędzy, gorycz upadku". Scenariusz na jej podstawie napisał Roberto Bentivegna. Fabuła filmu skupiać się będzie wokół morderstwa Maurizio Gucciego, wnuka założyciela marki Gucci i ostatniego członka rodziny, który stał na czele słynnego domu mody. O zlecenie jego zabójstwa oskarżono jego byłą żonę, Patrizię Reggiani Martinelli. Została skazana, a po odsiedzeniu w więzieniu osiemnastu lat z 29-letniego wyroku, wyszła na wolność w 2016 roku. Cały czas utrzymuje, że jest niewinna.

Na oficjalnym twitterowym koncie portalu "IAMFASHION" można też znaleźć porównanie dwóch fotografii, na którym widać zdjęcie opublikowane przez Lady Gagę oraz prawdziwych bohaterów opowiadanej przez Scotta historii. Oprawki okularów Gucciego są na niej równie duże, jednak mina Reggiani dużo mniej nieprzenikniona. Inna sprawa, że obejmuje ją ktoś inny.

W pozostałych rolach w filmie "House of Gucci" występują Al Pacino jako Aldo Gucci, Jared Leto jako Paolo Gucci, Jeremy Irons jako Rodolfo Gucci oraz Camille Cottin jako Paola Franchi. W filmie zagrają również Jack Huston i Reeve Carney.



Film o rodzinie Guccich to jeden z trzech filmów historycznych, nad którymi pracuje Ridley Scott. Niedawno ukończył "The Last Duel" z Driverem, Mattem Damonem i Benem Affleckiem, a po zakończeniu "House of Gucci" zrealizuje "Kitbag" z Joaquinem Phoeniksem w roli Napoleona.