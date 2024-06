Kultowy film kończy dziś 30 lat! Czego mogliście o nim nie wiedzieć?

"Forrest Gump": Kto mógł zagrać główną rolę?

Historia prostego chłopaka z Alabamy, tytułowego Forresta Gumpa, zarobiła ponad 677 milionów dolarów i do dziś chwyta za serca widzów na całym świecie.

Film został zrealizowany na podstawie powieści Winstona Grooma z 1986 roku o tym samym tytule. Fabuła w humorystyczny i zarazem wrażliwy sposób prezentuje wydarzenia z powojennej Ameryki, których tytułowy bohater mimowolnie staje się częścią.

Odtwórcą tytułowej roli był Tom Hanks, choć jak się okazuje, to nie jego twórcy wybrali jako pierwszego. Autor powieści sugerował Johna Goodmana, natomiast reżyser, Robert Zemeckis, próbował do projektu wciągnąć Billa Paxtona. Jeszcze innego zdania było studio filmowe, które uważało, że tę postać musi odegrać większa, bardziej rozpoznawalna gwiazda. Brano pod uwagę Billa Murraya, Chevy’ego Chase’a i Johna Travoltę, którzy ostatecznie odrzucili propozycję.

Reklama

Niewiele brakowało, a w filmie zabrakłoby kultowej sceny

Sekwencja biegu w filmie do dziś jest uznawana za jedną z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych. Może zatem zaskoczyć, że Paramount Pictures nalegało, by z niej zrezygnować!

Decyzję tłumaczyli tym, że jest zbyt drogia i czasochłonna, a zależało im na dotrzymaniu wszystkich terminów. Ostatecznie nagranie tego fragmentu zostało sfinansowane przez samego reżysera i odtwórcę głównej roli.

Pomocny przy kręceniu scen biegu okazał się także być dubler Hanksa, jego młodszy brat Jim, który również rozwija aktorską karierę. Ponoć nikt tak jak on nie byłby wstanie naśladować ruchów Toma.

Co się stało ze słynną ławką?

Kluczowa dla filmu jest ławka. Siedząc na niej, Forrest Gump opowiada nieznajomym historie z przeszłości, do których wspólnie możemy się przenieść. Hanks nie do końca rozumiał znaczenie nakręconych tam fragmentów i uważał je za zbyteczne. Nie było też do końca wiadome, czy wejdą one do ostatecznej wersji filmu. Dziś myśląc o tej produkcji, trudno sobie wyobrazić, jak całość wyglądałaby bez nich.

Początkowo ławka znajdowała się w parku w Savannah (stan Georgia). Teraz można oglądać ją w Muzeum Historii, znajdującym się w tym mieście.

"Forrest Gump": Była szansa na sequel?

Scenarzysta filmu, Eric Roth, już w 2001 roku zgłosił reżyserowi kilka pomysłów na potencjalną kontynuację. Format miał nawiązywać do pierwszej części; Gump uczestniczyłby w wielu ważnych światowo wydarzeniach, spotykając kluczowe dla historii osoby.

Niestety, niedługo po ich pierwszej rozmowie doszło do tragicznego dla Ameryki, wrześniowego zamachu. Wspólnie doszli do wniosku, że po tej sytuacji sequel filmu nie będzie mieć już sensu.