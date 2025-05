Ryan Coogler szykuje powrót do mrocznego uniwersum

Film "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera okazał się nie tylko artystycznym sukcesem, ale również finansowym fenomenem. Amerykańskie kina zapełniły się do ostatniego miejsca, a produkcja tylko w USA zarobiła 260 milionów dolarów, osiągając globalny wynik przekraczający 340 milionów. Teraz pojawiły się doniesienia, że reżyser pracuje nad kontynuacją tej opowieści.

Według serwisu World of Reel, w branżowym zestawieniu "Production Weekly" pojawił się wpis dotyczący filmu "Sinners 2". Status: "In Development", czyli w fazie przygotowań. Choć Warner Bros. nie wydało jeszcze oficjalnego komunikatu, wszystko wskazuje na to, że studio zamierza pójść za ciosem i ponownie zanurzyć widzów w pełnej tajemnic atmosferze amerykańskiego Południa.

Podwójne zagrożenie, podwójny sukces?

"Grzesznicy" spotkali się z bardzo pozytywnym odbiorem także w Polsce. Fabuła filmu skupiała się na losach braci bliźniaków Smoke’a i Stacka Moore’ów, którzy po latach wracają do rodzinnych stron, by zostawić za sobą dawne grzechy. Na miejscu jednak czeka ich coś znacznie gorszego niż to, przed czym uciekali.

Główne role zagrał Michael B. Jordan, wcielając się w obie postacie braci. W obsadzie znaleźli się także: Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O'Connell, Wunmi Mosaku, Lola Kirke oraz Li Jun Li. Wszystko wskazuje na to, że Coogler zamierza kontynuować tę opowieść, poszerzając mitologię wykreowanego świata. Choć szczegóły fabularne "Grzeszników 2" nie są jeszcze znane, jedno jest pewne - historia Smoke’a i Stacka jeszcze się nie skończyła.

