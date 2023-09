Kultowe animacje Disneya w październiku wracają na kinowy ekran

W październikowe weekendy najpiękniejsze wspomnienia wracają na wielki ekran. Kinomanów w całej Polsce czeka wyjątkowa szansa, by zobaczyć przeboje Walt Disney Animation Studio tak, jak za pierwszym razem. To także okazja, by przypomnieć sobie kultowe filmy dzieciństwa albo pokazać najpiękniejsze opowieści nowemu pokoleniu.

W ramach obchodów setnej rocznicy powstania studia Disneya kina sieci Helios przypomną klasykę animacji i najnowsze hity. Każdy film w cyklu Disney100 wyświetlony będzie tylko raz, a bilety od dziś są w sprzedaży na stronie sieci Helios.

Reklama

Wideo Disney100 | Klasyka Disneya wraca do kin

Harmonogram projekcji: "Piękna i Bestia" - 7 października, "Król lew" - 8 października, "Vaiana: Skarb oceanu" - 14 października, "Wielka szóstka" - 15 października, "Zaplątani" - 21 października, "Zwierzogród" - 22 października, "Nasze magiczne Encanto" - 28 października, "Kraina lodu" - 29 października.

Zdjęcie Kultowe animacje Disneya znów będzie można obejrzeć na kinowym ekranie / materiały prasowe

Disney świętuje 100. urodziny

100. rocznica powstania Walt Disney Animation Studios, a zarazem The Walt Disney Company wypada 16 października. To właśnie tego dnia w 1923 roku Walt Disney i jego starszy brat Roy podpisali kontrakt na produkcję pierwszych filmów rysunkowych. Przez cały 2023 rok Disney wraz z fanami na całym świecie świętuje swoje stulecie.

W Polsce elementami obchodów były m.in. telewizyjny koncert "100 lat Disneya" wyemitowany przez Polsat, pokazy w warszawskim Multimedialnym Parku Fontann czy zabierający słuchaczy za kulisy disneyowskich produkcji podcast Disney100.

Kulminacją będzie kinowa premiera nowego animowanego musicalu Walt Disney Animation Studios "Życzenie" (premiera 22 listopada).