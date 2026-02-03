Kultowa seria powraca z nową odsłoną. Zobacz zwiastun horroru!

Neve Campbell powraca na wielkie ekrany w siódmej odsłonie kultowej serii horrorów. Kiedy nowy "Krzyk" wejdzie do kina i czym nas zaskoczy?

"Krzyk 7" zbliża się wielkimi krokami. Fani kultowej serii horrorów mogą już zacierać ręce. Najnowsza kontynuacja wejdzie do światowych kin już 27 lutego! Co więcej, Paramount poinformowało, że po raz pierwszy w historii odbędą się też pokazy dla fanów - 26 lutego - w IMAX.

"Krzyk 7" - o czym opowie film?

Film Dimension/Spyglass Media ujawnia, że w cichym miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell) zbudowała życie, pojawił się nowy zabójca, Ghostface, a jego celem będzie jej córka (Isabel May).

"Witaj Sydney" - mówi znajomy głos w 60-sekundowym spocie reklamowym. "Sprawię, że wszyscy, których kochasz, będą cierpieć - podczas gdy ty będziesz patrzeć". Zwiastun można zobaczyć tutaj.

W filmie występują również Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, David Arquette, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Mckenna Grace, Asa Germann, Celeste O'Connor, Sam Rechner, Mark Consuelos i Tim Simons, a także Matthew Lillard, Joel McHale i Courteney Cox.

Za reżyserię filmu odpowiada Kevin Williamson.

